Cum arată acum Măriuca, fetița pe care Andreea Raicu a „adoptat-o” în urmă cu 20 de ani. Revedere emoționantă!

Andreea Raicu s-a revăzut cu Măriuca, fetița pe care a „adoptat-o” în urmă cu aproape 20 de ani. Micuța avea doar 6 ani atunci când a întâlnit-o pe vedetă. Acum este o femeie în toată firea și a devenit, la rândul ei, mamă. Fosta prezentatoare TV a avut parte de momente emoționante și a ținut să împărtășească întreaga poveste. De asemenea, ea a făcut publice mai multe imagini de la întâlnirea dintre cele două.

În urmă cu aproape două decenii, Andreea Raicu a întâlnit o fetiță de 6 ani într-un centru de plasament. Între cele două a existat din prima o conexiune puternică, iar vedeta a decis să o ia pe Măriuca la ea acasă. Au trăit momente frumoase împreună, iar de atunci, au păstrat permanent legătura.

Recent, Andreea Raicu a mărturisit, în cadrul unei postări pe rețelele de socializare, că s-a reîntâlnit cu fata pe care a „adoptat-o” în urmă cu 19 ani. Între timp Măriuca a devenit mamă, iar la întâlnirea cu vedeta a mers însoțită de fiica ei, Daria.

Fosta prezentatoare TV a împărtășit câteva imagini speciale cu Măriuca și fiica acesteia. Mai mult decât atât, ea a scris și un mesaj emoționat în care a detaliat toată povestea fetei pe care a „„adoptat-o” pe când avea doar 6 ani.

„Mariuca avea doar 6 ani când am cunoscut-o. Era Crăciunul și m-am dus la un centru care avea grijă de copiii proveniți din familii defavorizate, cu daruri și multă iubire. Am petrecut câteva ore acolo și, în tot acest timp, Măriuca nu s-a dezlipit de mine. La plecare, m-a privit în ochi cu atâta speranță și m-a întrebat dacă poate să vină cu mine acasă de Crăciun.

După ce am primit acceptul preotului Gabriel, care conducea centrul, am revenit în seara de Ajun și am luat-o pe micuța Maria. Mă aștepta cu bagajul făcut, aproape sigură că nu mă voi întoarce. Am luat-o acasă și am petrecut două săptămâni minunate împreună. De atunci, a devenit o tradiție să o iau în weekenduri și în vacanțe.”, a povestit Andreea Raicu pe Instagram.