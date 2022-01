Cum arată Alexia Eram fără machiaj și filtre de înfrumusețare. Fanii au fost uluiți!

Alexia Eram nu se rușinează de felul în care arată și nu se sfiește să posteze fotografii pe rețelele de socializare în care apare complet nemachiată. Recent, fiica Andreei Esca și-a impresionat fanii după ce s-a afișat nemachiată.

Tânăra se bucură de o mulțime urmăritori în mediul online, acolo unde este foarte activă și le împărtășește, atât momentele frumoase din viața ei, cât și cele mai puțin plăcute.

În timp ce se afla la sala de fitness, alături de o prietenă, Alexia Eram s-a filmat complet nemachiată, dar cu un zâmbet larg pe față. Fiica Andreei Esca arată la fel de bine și fără machiaj, iar tânăra și-a surprins plăcut fanii.

Iubita lui Mario Fresh pune preț pe aspectul ei fizic, astfel că petrece ore bune în sala de fitness pentru a se menține în formă. Ei bine, acest lucru se poate observa și din fotografiile postate în mediul online.

Alexia Eram: ”Am chestia asta de perfecțiune, să fiu țiplă”

În vârstă de 21 de ani, Alexia Eram este o tânără care luptă pentru visurile și dorințele sale. Până la această vârstă, fiica Andreei Esca a reușit chiar să își strângă o comunitate online generoasă, urmăritorii săi susținând-o în proiectele sale. De asemenea, este pasionată și de partea healthy, fapt pentru care se implică în activități ce țin de sport.

„M-a complexat chestia asta și mai plâng din cauza acestui lucru. Când eram mică niște prietene, care îmi sunt prietene și acum, pentru că atunci când sunt mici, copiii sunt sadici… s-au pus într-un cerc și cântau: «Push, push grăsime! Push, push grăsime! Alexia e grasă». Eu nu eram grasă… eram un copil normal. După aceea am rămas cu complexul acesta că sunt grasă, cu picioarele grase. Am slăbit 10 kilograme anul trecut și mă simțeam foarte bine în corpul meu. După aceea aveam obsesia să nu ajung să am 5 kilograme în plus. Am chestia asta de perfecțiune, să fiu țiplă”, a mărturisit Alexia Eram.

