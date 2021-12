Cum arată Amna când are impresia că nu o vede nimeni „Bravo, ai stil” la treburi casnice!

Pe podiumul din show-ul de modă de la Kanal D prezintă cele mai sexy ținute, iar atunci când crede că nu o vede nimeni, Amna abordează un stil extrem de diferit. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul savuroase cu cea mai nouă concurentă de la “Bravo, ai stil!”

Pe data de 1 Decembrie, Amna și-a făcut debutul, extrem de încrezătoare, în show-ul de modă de la Kanal D. Ținutele îndrăznețe și firea competitivă au lăsat cu gura căscată pe toată lumea. Dar se pare că, atunci când nu defilează pe podium, în fața juriului și a spectatorilor, Amna pare să fie cu totul altă persoană.

„Bravo, ai stil la cumpărături!”

Zilele trecute, CANCAN.RO a întâlnit-o pe noua concurentă a emisiunii de la Kanal D în fața unui renumit magazin din zona de Nord a Capitalei. “Camuflată”, cu haine de casă, Amna a „descins” încrezătoare la cumpărături. Cu siguranță, juriul de la Kanal D n-ar fi fost deloc impresionat de ținuta aleasă de artistă, dar, având în vedere circumstanțele, sigur ar fi primit o steluță.

După ce și-a așezat masca pe față, accesoriu indispensabil în aceste vremuri, artista a pășit în magazin. După câteva ture printre rafturi, de unde a luat câte ceva pentru casă, Amna a revenit în parcare.

Cu tact, Amna și-a așezat cumpărăturile în mașină, s-a descotorosit de masca ce era asortată cu ținuta, s-a urcat la volanul bolidului de lux și a demarat în trombă spre casă, acolo unde presupunem că o aștepta micuțul ei.

Amna, momente de cumpănă!

Îndrăgita artistă a avut parte de un început de an extrem de neplăcut. A plecat în Republica Dominicană cu speranța că experiența show-ului de supraviețuire îi va schimba viața, lucru care s-a și întâmplat, dar nu în maniera în care s-ar fi gândit. La revenirea în țară, solista a trecut prin mai multe serii de analize și investigații, iar medicii au decis să o opereze la fiere.

Ulterior, s-a infectat și cu virusul SARS-CoV-2 și s-a internat, din nou. Din păcate, după operație, situația s-a complicat, pentru că recuperarea a fost una de lungă durată. Deși intervenția chirurgicală a avut loc în luna februarie, viața Amnei a revenit la normal abia acum.

A divorțat după nouă ani de căsnicie

Amna a divorțat de soțul ei în 2019, după 9 ani de căsnicie. Cauza rupturii dintre ei ar fi fost programul încărcat, ca în cazul multor alte cupluri din showbiz.

„Dacă aş da timpul înapoi, nu l-aş mai implica în activităţile mele concertistice. Aşa era atunci moda. Am vrut să fie sigur pe ceea ce fac eu. Am fost plecată mult în alte ţări, am vrut să fie cu mine, să aibă încredere în mine…”, a declarat Amna la un moment dat.

