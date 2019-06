Cum arată Anamaria Prodan când se trezește, fără pic de machiaj! Nu se aștepta la asemenea reacții din partea fanilor

Sexy impresara a prins tot mai mult curaj în ultima vreme și le-a arătat fanilor ei de pe internet…multă piele. Acum a venit timpulsă-și arate și adevărata față, aia fără machiaj!

Internauții au fost impresionați de frumusețea naturală a impresarei, spunându-i că arată mult mai bine fără machiaj. ”Arăți ca la 20 de ani, nici nu te-am recunoscut”/ ”Wow, esti mult mai frumoasa fara machiaj”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor ei.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară de fotbaliști și vedetă de televiziune.

Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț.

De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

Ce dietă ține Anamaria Prodan

Anamaria Prodan este într-o formă fizică foarte bună și arată atât de bine după ce a ținut o dietă bazate doar pe lichide, care a făcut-o să piardă 15 kilograme.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a declarat Anamaria Prodan Reghecampf.