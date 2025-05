Cum arată Andreea, fiica lui Horia Brenciu? Are 33 de ani și puțini o știu

Horia Brenciu este un tată mândru, însă preferă să fie discret în ceea ce privește viața personală și vorbește foarte de rar despre copiii săi. Recent, Andreea, una dintre fiicele artistului, a împlinit 33 de ani. Cu acest prilej, celebrul cântăreț i-a transmis un mesaj special. De asemenea, a publicat mai multe imagini cu ea, iar fanii au fost surprinși să vadă cât este de frumoasă.

Dincolo de cariera artistică îndelungată, Horia Brenciu este un familist convins. Artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alice Dumitrescu, iar împreună au crescut 4 copii: Maria și Andreea, care provin dintr-o altă relație a soției cântărețului, Mina, fetița lor, și Toma, care a fost adoptat de cuplu încă din momentul în care a venit pe lume.

Citește și: Horia Brenciu, mai scump decât Pepe! Câte mii de euro are onorariu pentru 80 de minute de cântare

Horia Brenciu se poate mândri cu o familie numeroasă și frumoasă. Recent, una dintre fiicele artistului, Andreea, a împlinit 33 de anu. Cu această ocazie specială, celebrul cântăreț a publicat mai multe imagini cu tânăra.

Fanii juratului de la Vocea României au rămas surprinși de frumusețea Andreei. Horia Brenciu a fost mereu o persoană discretă în ceea ce privește viața personală și postează foarte rar imagini cu cei 4 copii ai săi. Fotografiile cu fiica lui au fost însoțite și de un mesaj emoționant.

Horia Brenciu are trei fete și un băiat, care a fost adoptat imediat după naștere. Celebrul artist a mărturisit că Toma a fost un dar de la Dumnezeu. În cadrul unui interviu, cântărețul a povestit cum a decis să îl ia pe copil în familia sa.

„Auzisem de la niște cunoștințe de familie despre o tânără domnișoară care voia să avorteze și atunci am făcut toate demersurile. Am zis: «Nu-l avortează, îl vrem noi!». Soția mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele necesare unei nașteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate cele necesare. Toma este băiatul nostru. Este adevărat că nu l-a purtat Alice în burtă, însă este băiatul nostru din clipa în care a venit pe lume.

Este o minune de copil, este inteligent, talentat la cântat şi la fotbal şi extrem de iubitor. Este dragostea noastră şi a tuturor celor care-l cunosc. Dumnezeu este mare şi ne-a dat acest dar minunat, pe lângă celelalte trei fete. Mina şi Toma sunt de nedespărțit, iar Alice stă cu ei aproape tot timpul. Sunt un om bogat şi-i mulţumesc, din tot sufletul meu, lui Dumnezeu pentru comorile mele”, declara Horia Brenciu, în urmă cu ceva timp, la emisiunea Profesioniștii.