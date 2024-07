Cum arată Andreea Marin în costum de baie, la 49 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!

Andreea Marin și-a expus silueta la soare! Fosta prezentatoare TV, una dintre cele mai iubite vedete din România, a plecat recent în vacanță și nu a ezitat să-și încânte fanii cu imagini de la plajă. La 49 de ani, Andreea Marin surprinde cu o siluetă demnă de invidiat. Iată cum arată fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. în costum de baie!

Cu temperaturile ridicate ale verii, escapadele la malul mării sau zilele de relaxare la piscină devin din ce în ce mai atrăgătoare pentru vedetele din România. Andreea Marin nu face excepție și se bucură de soare și de mare, împărtășind momentele sale de fericire cu fanii. Într-un video recent, Andreea Marin s-a filmat la plajă purtând un costum de baie negru întreg, accesorizat cu ochelari de soare și o pălărie.

Citește și: IADUL PRIN CARE A TRECUT ANDREEA MARIN DUPĂ DIVORȚUL DE ȘTEFAN BĂNICĂ JR. ABIA ACUM A FĂCUT DEZVĂLUIREA: ”AM FOST LA PSIHOLOG”

Zâmbitoare și plină de viață, vedeta a transmis un mesaj de încredere și acceptare de sine. “E timpul să încep să visez din nou”, a spus Andreea Marin în postarea făcută.

Fanii au fost impresionați de apariția impecabilă a Andreei Marin și nu au întârziat să îi lase mesaje de apreciere: „Frumoasă ca întotdeauna!”, „O doamna distinsă si foarte frumoasa ! Concediu placut!”, „Wow! Pe zi ce trece, ești tot mai frumoasă!”, „Ești cea mai frumoasă femeie din lume”

Andreea Marin, cunoscută prezentatoare TV și personalitate publică, a reușit o transformare remarcabilă, pierzând 15 kilograme în doar trei luni, la recomandarea medicului său. După ce a atins greutatea dorită, Andreea a decis să renunțe la dieta strictă care a ajutat-o să ajungă la acest rezultat impresionant. Cu toate acestea, ea continuă să mențină un regim alimentar echilibrat și disciplinat pentru a-și menține noua greutate și pentru a-și susține stilul de viață sănătos.

„Nu mai țin nicio dietă. Acum am intrat într-un ritm normal de viață, pentru că am ajuns la greutatea dorită, nu am de gând să țin diete toată viața, dar trăiesc moderat. Corpul meu s-a învățat cu asta, nu mi se mai pare ceva greu. Mănânc porții mai mici, mânânc un singur fel la masă, nu amestec de fapt, și totul este bine. Fac și sport de două ori pe săptămână, pentru menținere”, a spus Andreea Marin.