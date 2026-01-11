Cum arată apartamentul Alexandrei și al lui Radu Bucălae. Ce aparat au ales să ‘ascundă’ în mobila din bucătărie, deși îl folosesc zilnic

Radu Bucălar și Alexandra au făcut turul apartamentului în care locuiesc împreună. Comediantul și-a luat rolul de ghid în serios, iar imaginile (însoțite de descriere) încărcate pe o rețea de socializare sunt mai mult decât sugestive. Ce aparat au ales să ‘ascundă’ în mobila din bucătărie deși îl folosesc zilnic?

„Hai să îți arăt cel mai frumos apartament”. Așa își începe turul casei Radu Bucălae. Din imaginile încărcate pe social media, apartamentul are o suprafață destul de mare și o înălțime de 2.90 m, structură care îi conferă un aer boem prin spațiul generos și lumina naturală. Și asta este doar un „mic” detaliu.

Cum arată apartamentul în care locuiește Radu Bucălae

Din imaginile prezentate, locuința are multe spații de depozitare, dulapuri și dulăpioare, un spațiu dedicat pentru uscător de rufe și mașină de spălat rufe.

Aici avem geci, aici avem încălțăminte, avem un spațiu dedicat pentru uscător și mașina de spălat. Avem o grămadă de locuri de depozitare pe toată suprafața asta, apartamentele de aici fiind foarte înalte: 2,80 m. Aici vă prezentăm un tablou făcut de pictorița Blejean, actuală Bucălae, dacă vreți. Ăsta este dormitorul nostru, avem un pat de 2 x 2 metri”, a spus Radu Bucălae.

Până și aerul condiționat a fost asortat cu designul camerei, mai exact cu tapetul. La prima vedere, aparatul pare a fi un tablou amplasat strategic, însă doar cei care nu cunosc secretul se pot lăsa păcăliți.

„Ăsta nu este tablou, este aer condiționat. Condiționat! Ei l-au pus ca să se asorteze cu designul, mai exact cu tapetul ăsta care arată foarte mișto. E stil tambur, așa ca la acordeon. Avem un dulap mare, tot așa, făcut cu tapet. Și aici e baia matrimonială, baia mare din casă. Punctul de atracție este… cum o cheamă? Că nu știu, are un nume? Nu are. E sora lui Lucy. Frumos aici, dulapuri. Chiuveta asta superbă, acolo cadă. Mergem în birou. Canapeaua asta ce se extinde, avem bandă LED pe cele două laterale. Aceste dulapuri au încastrate și zone de bibliotecă. Aici avem un birou în formă de L. O să vedeți că toată mobila de la noi a fost gândită cu mânere diferite”, a continuat Bucălae.

Unul dintre cele mai bine păstrate „secrete” din apartament îl reprezintă espressorul ascuns în blatul de la bucătărie, gata să fie scos la lumină în caz de maximă necesitate. Un al trup prin care designerul a mai câștigat spațiu în bucătărie.

„Espressor-ul de cafea! Foarte mișto e ideea Andrei și a lui Vlad să-l ascundem aici. Mi se pare chiar punctul de atracție al bucătăriei. Apartamentul nostru este un vis împlinit și suntem foarte fericiți și pentru asta le mulțumim prietenilor noștri!”, a concluzionat comediantul.

