Acasă » Exclusiv » Radu Bucălae şi soţia, planuri date peste cap! Au aşteptat 10 ani momentul, dar… „Facem rugăciuni mai intense și sperăm să reușim în septembrie”

De: Andreea Archip 06/09/2025 | 16:08
Radu Bucălae face bani frumoși din TV, fiind parte din echipa de la Neatza. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta Antenei 1 ne-a mărturisit că încă nu și-au inaugurat locuința, planul de a renunța la chirie și de a se muta la casa lor fiind dat peste cap de muncitori. 

Radu Bucălae nu s-a rezumat doar la stand-up, găsindu-și resursele necesare pentru a fi activ și în online, asta pe lângă jobul de la matinalul Antenei 1.

Radu Bucălae: “Până acum vreo doi ani nu luam asta în calcul, dar…”

 CANCAN.RO: Unde ai fost în vacanță?

Radu Bucălae: Am fost patru zile la Untold, apoi o zi acasă și imediat am plecat în Málaga, Spania. Ne place foarte mult bucătăria spaniolă și, în general, Spania. Dacă la un moment dat o să avem posibilitatea, sigur ne vom lua o casă acolo.

CANCAN.RO: Vacanțele le faci de obicei cu soția și alte cupluri sau ai parte și de vreo vacanță doar cu băieții?

Radu Bucălae: În ultimii ani, vacanțele le-am făcut cu soția, dar anul acesta am mers și cu un cuplu de prieteni foarte buni și a fost o experiență foarte mișto. Aș recomanda: un an doar cu soția, un an cu prietenii.

Radu Bucălae și Alexandra speră să-și inaugureze locuința cât mai repede

CANCAN.RO: Cum ți-ai caracteriza soția în doar câteva cuvinte?
Radu Bucălae: Empatică, muncitoare, coechipieră. Și, pe lângă toate astea, foarte blândă și frumoasă.

CANCAN.RO: Aveți în plan să faceți și un mic Bucălae sau o micuță Bucălae?

Radu Bucălae: Da, avem planuri. Până acum vreo doi ani nu luam asta în calcul, dar de atunci ideea ne surâde. Cred că cel mai important e să se întâmple atunci când simțim amândoi că e momentul potrivit. Când o să simțim asta, o să facem și un mic Bucălae sau o mică Bucălae.

Radu Bucălae: “Facem rugăciuni mai intense și sperăm să reușim în septembrie”

CANCAN.RO: V-ați mutat în noua locuință?

Radu Bucălae: Încă nu, facem rugăciuni mai intense și sperăm să reușim în septembrie. Vreau să le transmit pe această cale “spor la treabă muncitorilor mei și promit să dau o bere dacă termină luna asta”

CANCAN.RO: Cine este omul Radu Bucălae, cel din spatele camerelor de filmat? Cum te știu prietenii și familia?

Radu Bucălae: Fix la fel ca în fața camerelor. Cred că asta e unul dintre cele mai mari atuuri ale mele – faptul că nu există diferență între omul de acasă și cel de pe scenă.
Un mic secret ar fi că nu îmi place să împart mâncarea. Dacă ies la restaurant, îmi comand porția mea și mănânc doar din ea. Mâncarea mea e doar a mea.

Cătălin Bordea și Radu Bucălae sunt protagonistii filmului Mentorii
Cătălin Bordea și Radu Bucălae sunt protagonistii filmului Mentorii

CANCAN.RO: Poate un comediant să fie și trist?

Radu Bucălae: Absolut. Uneori, comediantul e chiar mai trist decât un om obișnuit. Și noi avem probleme, depresii, momente grele. Diferența e că pe scenă alegem să transformăm toate astea în glume.

CANCAN.RO: Ai jucat și într-un film recent, în „Mentorii”. Ai mai repeta o astfel de experiență sau vrei să rămâi la stand-up comedy și la televiziune?

Radu Bucălae: Vreau să fac din ce în ce mai multe filme, dar și televiziune și, desigur, stand-up. Cred că un artist trebuie să se dezvolte pe mai multe planuri. Cu cât devii mai bun într-o zonă, cu atât asta te ajută și în celelalte. Deci dacă ar fi după mine le-aș face pe toate!

CANCAN.RO: Din ce câștigi cei mai mulți bani?

Radu Bucălae: Ordinea este: TV, stand-up, online.

