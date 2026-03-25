Cum arată apartamentul în care s-a mutat Andreea Popescu, după divorțul de Rareș Cojoc. Are un living, 2 dormitoare și 2 băi

Andreea Popescu trece prin numeroase schimbări după divorțul de Rareș Cojoc. Bruneta a trebuit să se mute din penthouse-ul de lux în care locuia până acum. Și-a găsit un nou apartament pe gustul ei și recent a făcut turul locuinței. Fiica ei Anastasia este cea care a văzut prima cum arată noua casă.

Atunci când s-au căsătorit, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat un contract prenupțial. Însă, în timpul căsniciei au achiziționat un penthouse de lux, care valorează acum patru milioane de euro. Imobilul este unul spectaculos, ce se întinde pe aproximativ 900 mp. Cuplul locuia aici alături de cei trei copii și cele trei bone.

În urmă cu ceva timp, Andreea Popescu descria penthouse-ul drept casa visurilor ei și spune că i-ar fi foarte greu să se mute de acolo. Însă, în urma divorțului, fosta dansatoare a Deliei a trebuit să părăsească locuința. Acum, Andreea Popescu locuiește într-un apartament spațios, dar care nu se compară totuși cu penthouse de lux.

Cum arată noua locuință a Andreei Popescu

După divorț, Andreea Popescu s-a mutat din penthouse-ul în care locuia împreună cu Rareș Cojoc într-un alt apartament. Locuința este una spațioasă și se află într-o zonă bună a Capitalei.

„Da, m-am mutat! M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine. Am și postat de acolo. Sunt în proces de adaptare și sunt ok”, a declarat Andreea Popescu, pe rețelele de socializare.

Recent, Andreea Popescu i-a prezentat și fiicei sale, Anastasia, noua locuință. Micuța a făcut turul apartamentului și s-a declarat mulțumită de tot ce a văzut. Apartament este unul spațios, cu două dormitoare și două băi.

Unul dintre dormitoare îi va aparține Andreei Popescu și fetiței sale și tot aici este și un dressing spațios. Locuința are și un living uriaș, completat de o bucătărie open space.

