Motivul real pentru care Andreea Popescu a ținut ascuns divorțul de Rareș Cojoc. Abia acum a avut curaj să vorbească

Au trecut aproape două săptămâni de când Andreea Popescu a anunțat că mariajul dintre ea și Rareș Cojoc s-a încheiat. De atunci și până acum, cei doi au fost extrem de discreți și au preferat să lase timpul să „își facă treaba”… până de curând. Care este, de fapt, motivul pentru care fosta dansatoare a ținut inițial secret divorțul.

După 10 ani de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în urmă cu doar câteva luni. Cei doi au ales să facă acest pas discret, la notar în mare secret. La un timp de la semnarea actelor, fosta dansatoare a ieșit public și a dat vestea – vezi AICI.

De ce au divorțat în secret Andreea Popescu și Rareș Cojoc

La aproape două săptămâni de la anunțul oficial, Andreea Popescu a revenit cu noi detalii despre separare și a dezvăluit motivul pentru care au decis să țină totul secret. Dintr-un motiv destul de comun în astfel de situații, aceasta a mărturisit că au preferat să fie discreți pentru a-și proteja familia și pentru o mai bună gestionare emoțională a momentului.

Când a decis în cele din urmă să vorbească, a făcut-o într-un mod responsabil, dând se înțeles că lucrurile sunt deja așezate și că poate privi situația din alt unghi și cu mult mai multă claritate.

„Aveți multe întrebări pertinente și de bun-simț. Asta și pentru că eu, de foarte mulți ani, sunt în domeniul acesta, în online. Mi-am expus viața atât cât s-a putut. Este normal (n.r. ca oamenii să pună întrebări), ne-ați văzut ca o familie, tot timpul mi-am prezentat de la copil, cățel, purcel până la casă și așa mai departe. Acum, din respect pentru oamenii din jurul meu, aș vrea să nu dau prea multe detalii. Nu, pentru că ar fi o problemă pentru voi, ci pentru că s-ar face tot felul de titluri, iar noi avem nevoie de puțină liniște. Să vedem cum se așază lucrurile în viețile noastre”, a povestit Andreea Popescu, în mediul online.

De asemenea, Andreea Popescu a confirmat că s-a mutat din apartamentul de 4 milioane de euro în care a locuit împreună cu soțul, cei trei copii și bonele filipineze, într-un apartament dintr-o zonă centrală din București.

„Da, m-am mutat. M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine. Și mă gândesc cum să răspund la toate întrebările. Deja am cred că 200 de întrebări în 10 minute“, a explicat bruneta.

