Cum arată Carmen Șerban după ce și-a făcut lifting facial. N-o mai recunoști la 54 de ani!

Carmen Șerban a ajuns la vârsta de 54 de ani și a simțit nevoia de o schimbare radicală. Așa că artista nu a stat mult pe gânduri și a trecut pragul medicului estetician. Aceasta a apelat la o intervenție cunoscută printre vedete, iar rezultatele sunt surprinzătoare. Însă, cântăreața a avut și puțin de suferit, căci în primă fază lucrurile nu au mers conform planului. Cum arată Carmen Șerban acum?

Carmen Șerban se află în lumina reflectoarelor de ani de zile și mereu a avut grijă de felul în care apare în fața fanilor săi. Cântăreața este cunoscută pentru dietele drastice pe care le-a ținut de-a lungul timpului, iar acum a decis să treacă la nivelul următor și a apelat la ajutorul medicului estetician.

Așa cum spuneam, la 54 de ani, Carmen Șerban a decis că este momentul să facă o schimbare. Așa că artista s-a lăsat pe mâna medicilor esteticieni și a fost supusă unui lifting facial. De obicei această procedură întinerește chipul cu aproape 20 de ani, iar efectul este vizibil și în cazul lui Carmen Șerban.

Însă, vedeta a avut parte și de o complicație, căci în urma intervenției s-a ales și cu un hematom. Acesta îi apăsa pe un nerv facial, fapt ce a făcut-o să se îngrijoreze.

„La început de an, mi-am făcut un lifting facial. Nu s-a întâmplat nimic, totul e spre bine, slavă lui Dumnezeu, doar că abia ieri am făcut o lună de când m-am operat și am făcut un hematom care a apăsat un pic pe un nerv facial și de obicei nu se întâmplă, n-ai de unde să știi, acum eu nu vreau să dau vina pe nimeni, vreau doar să mă vindec și atâta tot. Am găsit o echipă de medici profesioniști” declara Carmen Șerban, în cadrul unei emisiuni de televiziune.