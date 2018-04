Elena Udrea a plecat în Costa Rica și a cerut statut de refugiat. Pe care l-a obținut, iar CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România că prezintă, în exclusivitate, documentul. Alături de Elena Udrea se află Alina Bica, fosta șefă a DIICOT.

Elena Udrea a dobândit statutul de refugiat politic în Costa Rica, chiar în ziua în care ÎCCJ judecă ultimul termen în dosarul „Gala Bute”.

Pe 29 martie 2017, Elena Udrea a fost condamnată la şase ani de închisoare cu executare în dosarul „Gala Bute” pentru luare de mită şi abuz în serviciu.

Documentul a fost emis în 21 martie 2018 și are valabilitate un an. În 12 aprilie 2018, Udrea a cerut Ministerului Migrației și Imigrației „emiterea unui certificat cu privire la statutul meu de refugiat în această țară, statut care a fost solicitat din motive de abuz politic, și care a fost deja acordat”, care să fie depus la ÎCCJ (Documente)

”Susținem că Înalta Curte nu o să o mai vadă în următorul an la față pe Elena Udrea, decât prin videoconferință, întrucât, aceasta, în calitate de refugiat, are obligația de a nu părăsi Costa Rica, după cum ea însăși a recunoscut într-o intervenție telefonică vineri, 13 aprilie 2018, la Antena 3, în timpul emisiunii Esențial, prezentată de jurnalista Ana Maria Roman: „Magistrații sunt pe varianta „nu” orice este legat de Elena Udrea pentru că culoarul este creat, ordinul este dat și au un singur scop: finalizarea. Da, am acest statut, legislația din Costa Rica prevede ca acest statut se dă în doi pași: la momentul solicitării primești un astfel de statut provizoriu pe un an de zile, urmând ca apoi să îl primesc definitiv.

Am solicitat acest statut în luna februarie, am fost audiată în martie. Am primit acest statut provizoriu pe 21 martie. (…) Una dintre obligații este de a nu părăsi Costa Rica. Țara asta și-a asumat protecția în ceea ce mă privește. Eu nu am vrut să invoc acest statut, pentru că aveam o mulțime de alte probe pe care le puteam administra în acest dosar (…) Motivația pe care eu am oferit-o, am probat-o în fața autorităților din Costa Rica fiind abuzurile care se petrec în România, atât la modul general, o grupare care folosește justiția pentru a-și elimina adversarii, am arătat cazuri concrete, oameni care au fost condamnați doar pentru că au fost adversarii acestui sistem, am arătat cum judecătorii sunt numiți în funcție la solicitarea generalilor SRI. Dar și cazul meu particular: de ce eu afirm că în România îmi sunt încălcate drepturile”.

Acesta este documentul care atestă statutul de refugiat al Elenei Udrea