Cum arată Cristina Cioran după a doua sarcină. A publicat o imagine cu trupul ei: „Nu mi-e rușine”

De curând, Cristina Cioran a devenit mămică pentru a doua oară, iar asta i-a adus multă fericire. Vedeta a adus pe lume un băiețel, iar acum simte că familia ei este completă. Cea de-a doua sarcină a venit la pachet și cu unele kilograme în plus, așa cum e normal, iar recent Cristina Cioran le-a arătat fanilor în ce stadiu se află silueta ei. Vedeta este determinată și le-a mărturisit internauților că se apucă de treabă și în curând o să scape de kilogramele în plus. Cum arată blondina acum?

În urmă cu o lună și jumătate, Cristina Cioran îl aduce pe lume pe fiul ei, Max. Cum a trecut puțin timp de la naștere, vedeta încă nu a scăpat de kilogramele în plus acumulate în sarcină, dar acum le-a declarat război. Intră la dietă, dar mai întâi le-a arătat fanilor săi care este punctul de pornire.

(CITEȘTE ȘI: Cum arată apartamentul în care Cristina Cioran își crește cei doi copii. Casa vedetei este plină de jucării)

Așa cum spuneam, asemenea tuturor mămicilor, Cristina Cioran a acumulat câteva kilograme în plus în timpul sarcinii. Iar cum a trecut doar o lună jumătate de când a născut, vedeta nu a revenit la forma de dinainte, însă nu își face griji, căci are planuri mari.

Recent, aceasta le-a mărturisit fanilor din mediul online că începe lupta cu kilogramele în plus. Cristina Cioran intră la dietă și este sigură că în scurt timp va ajunge la siluete pe care o avea înainte de sarcină. Însă, înainte de a se apuca să topească toate kilogramele în plus, blondina a vrut să le arate urmăritorilor săi care este punctul de start.

Cristina Cioran nu s-a rușinat deloc și încrezătoare le-a prezentat fanilor săi cum arată trupul ei acum. Deși silueta actuală nu este ca în trecut, vedeta și-a făcut o promisiune în acest sens. Se simte încrezătoare, a început dieta, iar atunci când o să i se permită o să se apuce și de sport.

„Max are o lună și jumătate. Eu am o luna și jumătate de când am născut și încă mai am de rezolvat anumite mici pufoșenii. Încă nu am scăpat de ce am pus în plus dar intru la regim și rezolv. Înca nu mă pot apuca de spirt, dar vine și vremea exercițiilor, promit. Nu mi-e rușine cu corpul meu, sunt încrezătoare că se va strânge pielea și sunt bucuroasă ca nu am pielea deloc crăpată! E bună și grăsimea la ceva”, a scris Cristina Cioran, în mediul online.