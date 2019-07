Cum arată David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel. Ce planuri are pentru viitor

David este fiul Luminiţei Anghel, înfiat după căsătoria cu Marcel Puşcaş. Invitat la un post de televiziune, tânărul a dezvăluit ce planuri are pentru viitor, ocazie cu care a precizat că vrea, la fel ca și mama lui, să-și facă un nume în muzică.

“Am renunţat la cariera de hair stylist. Pur şi simplu am vrut să am timp pentru videoclipuri şi job-ul nu-mi permitea. Nu este vorba de bani aici, ci să faci ceea ce îţi place şi ceea ce te reprezintă. Îmi place să dansez, să cânt, să mă îmbrac frumos, să apar în videoclipuri. Îmi place de la mama asta cu designerul vestimentar, că o vedeam mereu aranjată. Recunosc că m-am apucat de vlog, dar nu am mai avut timp de el, sper să mă reîntorc“, a spus David Puşcaş la un post de televiziune.