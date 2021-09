Cum arată Deea Codrea în a 35-a săptămână de sarcină. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” va deveni mămică de băiat

Deea Codrea va deveni mămică pentru prima oară! Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” va aduce pe lume un băiețel.

Deea Codrea a cunoscut celebritatea după ce a participat la emisiunea ”Bravo, ai stil! celebrities”. Tot prin intermediul show-ului de la Kanal D, tânăra l-a cunoscut și pe iubitul său, cu care a rămas ulterior însărcinată după nouă luni de relație.

În luna mai a acestui an, Deea Condrea își anunța fanii că va deveni mămică într-un videoclip emoționant: ”S-a întâmplat să mi se întample. Fără să caut, fără să strig, fără să alerg, fără să fie nevoie măcar să mă întreb. S-a întâmplat să apari și să apară. Să simțim. Să fim…poate că nici tu, nici eu, nu speram, nu bănuiam. Din doi ne-am născut noi, așa e dragostea, se întâmplă, pur și simplu. În sfârșit, acasă. Bun venit acasă, suflețel. Vorbim de tine înca de când am început să vorbim de noi”, a scris, atunci, Deea Codrea.

Tânăra trăiește cea mai frumoasă experiență din viața ei și a dezvăluit că va deveni mămică de băiat. Atât Deea Codrea cât și Andrei erau ferm conviși că vor fi părinți de fetiță, dar iată că Universul le-a pregătit altceva. Până să știe dacă vor avea o fată sau un băiat, ei aveau un nume de fată în minte, Tokyo. Ulterior, după ce au aflat că vor avea un băiețel s-au gândit să-l numească ”Liam”.

Deea Codrea are 35 de săptămâni de sarcină

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” are 35 de săptămâni de sarcină și cât de curând îl va putea strânge la piept pe micuțul Liam. Iar, recent, prietenele de suflet ale Deei i-au organizat un baby shower. A fost o zi minunată, alături de oamenii dragi sufletului ei, iar tânăra arată senzațional în ultimul trimestru de sarcină.

”Se mareste gasca cu un baietel:) Abia astept sa l cunosc pe Iiam . In alta ordine de idei Leon s-a super distrat la baby shower, eu am gresit tinuta, am omis dress code ul bej dar totul a fost super frumos :)) Deea arata senzatie si jur ca are cea mai rotunda burtica pe care am vazut o eu :))) Mi s a facut dor de gravidenie dar nu ma entuziasmez prea tare :)))”, a scris Fabmuse Alina pe Instagram.