Cum arată fiica Emiliei Ghinescu acum. Erika e o domnișoară frumoasă de 19 ani

Emilia Ghinescu are cu ce să se mândrească! Interpreta de muzică populară are trei copii care îi dau motive de bucurie. Recent, fiica sa cea mare a împlinit 19 ani, iar artista a ținut să îi transmită un mesaj special. Erika este o domnișoară frumoasă și inteligentă.

Emilia Ghinescu are trei copii și a legat o relație strânsă cu aceștia. Fiul său are 27 de ani și lucrează în domeniul IT. Anastasia, cea mică, are aproape nouă ani și pare să îi calce mamei sale pe urme pentru că este pasionată de muzică. Cât despre Erika, sărbătorita zilei, ea a susținut anul trecut examenul de Bacalaureat și a luat nota 10. De asemenea, tânăra are planuri mari pentru viitor.

Fiica Emiliei Ghinescu a împlinit 19 ani

Erika, fiica Emiliei Ghinescu, a împlinit 19 ani. Interpreta de muzică populară este foarte mândră de ea și a ținut să îi transmită un mesaj special cu ocazia zilei sale de naștere. De asemenea, artista a postat și o imagine cu adolescenta.

„Mie-mi trec anii, ție-ți vin anii! Fetița mea… ești o adolescentă atât de frumoasă, deșteaptă și cuminte și sunt sigură că îți vei lua deciziile în viață cu multă înțelepciune. Orice ar fi, oricum și oriunde ai fi, mama este alături de tine necondiționat. Nu uita să îi mulțumești lui Dumnezeu, să fii bună și cinstită, să zâmbești și să mulțumești cu tot sufletul tău. La mulți ani, primăvara mea! Te iubesc așa cum nu o va face nimeni niciodată”, a scris Emilia Ghinescu, pe Instagram.

Dincolo de frumusețea răpitoare, fiica Emiliei Ghinescu este și foarte deșteaptă, iar rezultatele de la Bacalaureat confirmă acest lucru. În vara anului trecut, Erika a susținut examenul maturității și a obținut media 10.

Acum, este studentă și își dorește să devină medic estetician. În urmă cu ceva timp, interpreta de muzică populară a dezvăluit că fiica ei s-a pregătit pentru Facultatea de Medicină și a avut încredere că va lua o notă bună.

„Cea mijlocie, Erika, învață pentru Facultatea de Medicină, anul acesta avem examen, este un examen destul de greu, destul de dificil, dar eu am încredere în ea pentru că este un copil extrem de cuminte și extrem de deștept și inteligent. Merge pe partea de estetică, însă vom vedea ce se va întâmpla în facultate, pentru că, de regulă, în facultate își cam schimbă opțiunile, iar cel mare are 26 de ani și merge pe partea de IT”, a declarat cântăreața pentru un post TV, în urmă cu ceva timp.

