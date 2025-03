Cum arată fiul Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Alex a ajuns de nerecunoscut la 22 de ani!

Momente emoționante în familia Ralucăi Bădulescu. Pe data de 18 martie, Alex, fiul ei, a împlinit 22 de ani, aniversare la care mama lui nu a putut fi prezentă. Fosta jurată de la ”Bravo, ai stil!” se află în aceste momente la Asia Express – Drumul Eroilor. Tânărul a trecut printr-o transformare spectaculoasă și a ajuns aproape de nerecunoscut.

A fost mare sărbătoare în familia Ralucăi Bădulescu. Pe data de 18 martie, Alex Bădulescu a împlinit frumoasa vârstă de 22 de ani. La petrecere nu au fost prezenți și părinții acestuia, Raluca Bădulescu și Florin Stamin, fostul ei soț, se află în aceste momente la Asia Express – Drumul Eroilor.

Chiar și în aceste condiții, timpul nu s-a oprit în loc pentru Alex Bădulescu. Tânărul a încărcat pe o rețea de socializare mai multe imagini de la petrecerea de la ziua lui de naștere, iar utilizatorii au remarcat imediat transformarea remarcabilă. Fiul Ralucăi Bădulescu a devenit un bărbat în toată regula, imaginea puștiului de altă dată fiind acum istorie. Îmbrăcat elegant, plin de tatuaje și extrem de aranjat, Alex a făcut furori în mediul online – vezi AICI IMAGINI.

Deși nu a fost alături de el în cea mai importantă zi din an, Raluca Bădulescu nu a lăsat ziua să treacă fără să îi lase un mesaj fiului ei. Prin intermediul rețelelor de socializare, fosta jurată de la ”Bravo, ai stil!”, i-a transmis tânărului o urare specială special: ”La mulți ani, iubirea vieții mele! Continuă să strălucești”, a fost mesajul Ralucăi Bădulescu pentru fiul ei.

Nu mai este un secret faptul că Raluca Bădulescu și-a făcut cont pe platforma OnlyFans. Așa cum chiar ea a susținut, vedeta a cochetat de mult timp cu ideea de a poza goală sau în lenjerie intimă, iar acum are ocazia să și facă bani de pe urma aparițiilor sale. Întrebată ce părere a avut fiul ei despre decizia sa, fosta jurată de la ”Bravo, ai stil!” a mărturisit că Alex nu a fost deloc deranjat.

„Evident că fiul meu e la fel de open-mind ca mine. Fiul meu are 22 de ani. Sinceră să fiu, nu văd legătura în niciun fel de context din partea nimănui, pentru că are 22 de ani. Aici, nu vorbim, știi că am mai văzut discuția asta pe Instagram și am mai primit astfel de întrebări cărora nu le-am răspuns, că nu mă apuc acum eu să dau explicații pe rețelele de socializare. Suntem adulți cu toții”, a spus Raluca Bădulescu pentru Fanatik.