Momente cumplite la Asia Express! O concurentă a leșinat și a ajuns în perfuzii! A fost la un pas de infarct!

Concurenții de la Asia Express se luptă aprig pentru marele premiu de 30.000 de euro. Unele echipe au reușit să facă față cu brio probelor extrem de dificile, însă alți participanți au clacat. CANCAN.RO are informații incredibile despre echipa formată din Raluca Bădulescu și Florin, fostul ei soț. Deși producătorii emisiunii fac tot posibilul să țină bine ferecate secretele din spatele camerelor de filmat, au ieșit la iveală detalii cu adevărat șocante. Chiar surse din interiorul Antenelor ne-au dezvăluit cât de gravă a fost situația. Din cauza condițiilor grele întâmpinate pe Drumul Eroilor, vedeta s-a confruntat cu probleme grave de sănătate și a trecut prin momente cumplite. Parcursul în show-ul de la Antena 1 al blondinei și al lui Florin s-a încheiat, însă urmările se resimt chiar și după ce a revenit în București.

Asia Express le-a cam dat de furcă concurenților din sezonul acesta. Deși știau dinainte la ce se „înhamă” și s-au pregătit temeinic pentru a face față probelor dificile, unele echipe au cedat în fața presiunii și a condițiilor dure. Traseul a fost unul dintre cele mai lungi din existența show-ului, care străbate trei țări: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. În urmă cu câteva zile, CANCAN.RO vă dezvăluia care sunt echipele care au părăsit competiția (VEZI AICI CARE SUNT CONCURENȚII CARE AU FOST ELIMINAȚI DE LA ASIA EXPRESS).

Raluca Bădulescu este cea pe care competiția a îngenunchiat-o, confruntându-se cu episoade îngrozitoare. Pe la colțuri se aude că vedeta ar fi fost la un pas de infarct, asta după ce ar fi leșinat de câteva ori în timpul filmărilor, iar medicii au intervenit imediat cu perfuzii, în încercarea de a o repune pe picioare. Din cauza condițiilor extreme, ar fi acuzat stări de rău și oricât de mult și-ar fi dorit să le depășeașcă și să meargă mai departe în competiție, acest lucru a fost imposibil. Acum, starea blondinei ar fi în continuare una delicată, deoarece se spune că îi sunt administrate perfuzii, la domiciliu, pentru a se recupera.

Raluca Bădulescu, în stare gravă după eliminarea de la Asia Express

În urmă cu ceva timp, criticul de modă mărturisea că emisiunea de la Antena 1 este cea mai mare încercare prin care a trecut vreodată. În ciuda eforturilor sale și ale coechipierului său, nu și-a atins scopul de a se întoarce acasă cu marele premiu. Înainte să plece pe Drumul Eroilor, Raluca Bădulescu a luat o decizie neașteptată. În timp ce alți concurenți se pregăteau pentru a face față provocărilor din cadrul show-ului prin antrenamente sau un regim alimentar corespunzător, vedeta a decis să treacă pe la cabinetul medicului estetician, pentru a-și face câteva îmbunătățiri. A considerat că are nevoie de niște îmbunătățiri la nivel facial, pentru a arăta perfect pe sticlă. Așadar, a apelat la ajutorul specialistului, care i-a făcut o „reîntinerire” a tenului.

NU RATA: Imagini inedite de la plecarea echipelor la Asia Express! CANCAN.RO le-a filmat și le-a luat pulsul chiar înainte de îmbarcare

Raluca Bădulescu și-a pus toată încrederea în Florin, fostul ei soț, alătri de care știut de la bun început că va face echipă bună. Cei doi au fost căsătoriți timp de 15 ani, se cunosc foarte bine și au rămas buni prieteni.

„În mod evident alegerea mea ca pereche pentru Asia Express nu putea fi decât Florin, fostul meu soț, care îmi este cel mai bun prieten. Am fost căsătoriți timp de 15 ani, suntem divorțați de 3 ani, însă păstrăm aceeași prietenie apropiată. Suntem împreună într-o mare familie, el are iubita lui, eu am iubitul meu. Florin mă cunoaște cel mai bine, el știe cel mai bine cum să gestioneze situațiile pe care le creez eu, crizele mele existențiale, începând de la o unghie ruptă până la cine știe ce scenariu posibil, nici nu vreau să-mi imaginez ce ne poate aștepta pe Drumul Eroilor… Așadar, eu sunt sigură că punctul nostru forte va fi tocmai prietenia asta solidă care ne leagă de atâția ani – iar faptul că Florin a rezistat și este în continuare într-o formă de zile mari după ce-a trăit cu mine atâția ani (râde) din start asta îl face câștigătorul competiției. El e adevăratul erou! (râde)”, spunea Raluca Bădulescu, într-un interviu oferit pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.