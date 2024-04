Cum arată Ioana Ginghină în costum de baie, la 46 de ani. FOTO

Ioana Ginghină își etalează silueta la 46 de ani! Actrița a distribuit pe rețelele de socializare mai multe fotografii în costum de baie. Vedeta este mândră de corpul său și rareori postează astfel de imagini pe internet.

Ioana Ginghină continuă să impresioneze cu corpul său de invidiat și cu încrederea în sine . Într-o postare recentă pe contul său de Instagram, actrița și-a încântat fanii cu o imagine în care poartă un costum de baie, care îi pune în evidență formele. În fața unei oglinzi, și-a etalat cu mândrie silueta sa impecabilă.

Reacția fanilor a venit imediat, iar postarea a primit mii de aprecieri și zeci de comentarii. Admiratorii au fost fascinați de frumusețea și încrederea în sine a actriței, subliniind că este o sursă de inspirație pentru multe femei.

Actrița a dezvăluit că în fiecare vară urmează o dietă bazată pe consumul de pepene roșu. Ioana știe că aceasta este o metodă sigură pentru ea de a da câteva kilograme jos înainte de a merge la bronzat. În plus, de ceva timp, vedeta a renunțat complet la carne, optând întotdeauna pentru alimente sănătoase.

Iar sunt la dieta cu pepene! Timp de zece zile încerc să mănânc doar pepene roșu. Mănânc pepene cât pot, nu mă abțin. Ieri, de exemplu, am mâncat o felie dimineața, apoi am plecat de acasă și n-am mai mâncat nimic, că nu poți pleca în oraș cu pepenele după tine, în geantă și apoi seara am mai mâncat o felie. Ah, și înainte de culcare am mai mâncat o felie”, a spus Ioana Ginghină despre această dietă, relatează Spynews.