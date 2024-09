Cum arăta Ioana State până să devină celebră? Suferea de o boală sensibilă. FOTO

Mulți fani probabil că s-au întrebat cum arăta Ioana State înainte să devină celebră. Vă prezentăm imagini rare cu „Regina autoironiei”. A suferit de o boală sensibilă și a fost nevoită să treacă prin momente destul de complicate pe vremea când era încă la liceu. Vedeta a făcut declarații emoționante despre problema cu care s-a confruntat.

„Regina autoironiei” a fost pusă la zid din cauza kilogramelor în plus de-a lungul anilor.

Ioana State și-a luat inima în dinți și a vorbit deschis despre o problemă pe care ea a avut-o și cu care mulți oameni se confruntă.

Ioana State este acum una dintre cele mai îndrăgite comediante din țară, însă nu s-a bucurat mereu de succes. „Regina autoironiei” a dezvăluit că a suferit de obezitate în trecut.

Vedeta a avut 110 kilograme în perioada adolescenței, mai exact la vârsta de 16 ani.

„Nu e prima dată când vorbesc despre asta. Am mai făcut-o recent și într-un context diferit pentru a ridica un semnal de alarmă legat de afecțiunile psihice. Poate e mult să spun afecțiuni psihice, dar sunt foarte mulți tineri care intră în depresie sau dezvoltă tulburări de anorexie sau bulimie din cauza asta. Eu am fost o adolescentă obeză. La 16 ani am atins apogeul greutății mele, 110 kg”, a spus Ioana State, potrivit catine.ro