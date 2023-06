Drama cumplită a Mariei din Ploiești. Motivul pentru care a ajuns să cântărească 190 kg la 18 ani

O tânără din Ploiești, în vârstă de 18 ani, trece prin calvarul vieții ei. A ajuns să cântărească nu mai puțin de 190 de kilograme, din cauza unei drame care i-a marcat întreaga copilărie. Adolescenta este la un pas să-și piardă viața pentru că suferă de obezitate morbidă, fiind aproape de un stop cardio-respirator.

Maria nu are nici 19 ani și suferă de obezitate morbidă. Adolescenta a trăit clipe groaznice în copilăria ei, care au marcat-o pe viață. La vârsta de 13 ani, mama ei a părăsit-o și a plecat în lume cu alt bărbat. De atunci, Maria și-a găsit alinarea în mâncare. A ajuns să cântărească 190 de kilograme și este la un pas să-și piardă viața. Medicii i-au pus un diagnostic cumplit și l-au avertizat pe tatăl fetei că aceasta poate să sufere un stop cardio-respirator și să moară.

„Avea lacrimi în ochi după ce maică-sa a părăsit-o și spunea mereu că îi e foame. Nu se hrănea, doar găsea alinare în mâncare. Nu am știut nici eu ce să fac. Îi dădeam fiindcă vedeam că asta o face fericită. Până când a ajuns la o greutate ce abia îi mai permite să se miște. Râd colegii de ea, o fac în toate felurile, iar ea suferă. Nu înțelege de ce alții se simt bine batjocorind-o pentru că e supraponderală. Urâtă trăsătură mai e și răutatea”, a mărturisit Vasile, tatăl Mariei, potrivit Observatorul Prahovean.

Maria are nevoie urgentă de o intervenție

Bărbatul a lucrat 25 de ani la o uzină, până când a fost dat afară într-o perioadă în care se făceau concedieri pe bandă rulantă. Acum, s-a apucat de fierărie pentru a putea face bani să-și îngrijească fata.

„Fac potcoave pentru animale. Trebuie să am grijă de fiica mea așa cum pot. Mai am alte două fete de 13 și 17 ani. Singur le cresc, dar nu plâng. Sunt copii buni. Atât vreau acum… Maria să se facă bine, iar pentru asta are nevoie de operație de micșorare a stomacului. Doctorii ne-au zis că greutatea asta foarte mare duce la diabet, probleme de inimă sau chiar stop cardio – respirator. Doar intervenția aceasta chirurgicală o poate salva”, a mai spus bărbatul.

Maria are nevoie să ajungă la o greutate normală și poate face acest lucru doar cu o operație de micșorare a stomacului. Tânăra de 19 ani are nevoie de 4.000 de euro, pentru a avea șansa la un viitor. Kilogramele în plus îi pun viața în pericol, iar ea este conștientă de acest lucru.

„Îmi doresc enorm să slăbesc, însă acest lucru nu poate fi posibil decât cu ajutorul medicilor. Vreau să reuşesc să îmi termin studiile, iar după aceea să îmi găsesc un loc de muncă“, a dezvăluit Maria, pentru sursa citată mai sus.

