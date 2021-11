Irina Mohora a devenit, în urmă cu trei luni, mămică pentru a doua oară. I-a adus lui Zian, băiețelul de patru ani, o surioară, Zara Elena, pe care vedeta de la TVR nu o scapă din ochi. O familie fericită, împlinită, cu doi copii cărora le va îndruma mărunții pași spre adolescență, apoi spre lupta cu viața. CANCAN.RO a surprins-o pe actriță, alături de soțul ei, Marius, dar și de micuți, tocmai când a ieșit la plimbare, în parc. Avem imaginile, în exclusivitate.

Irina Mohora a așteptat cu sufletul la gură să nască scumpetea de fetiță, iar, în a doua parte a lunii august, minunea s-a produs. Zara Elena i-a pus numele, pe care-l pregătise din timp. Apoi, împărtășea bucuria cu admiratorii ei, pe rețelele de socializare.

Timpul s-a scurs repejor, trei luni au trecut de la fericitul eveniment. Iar împlinita familie și-a intrat într-un ritm normal, cu problemele firești, care nu o mai sperie, cu plimbări prin parc și nu numai.

Irina Mohora, la plimbare, nemachiată, prin parc

Așa s-a întâmplat zilele trecute, când Irina și soțul ei au ieșit în Herăstrău, pentru a ”inhala” puținul aer curat din București. S-au îmbrăcat bine, că nu mai e nici toamnă blândă, și-au luat landoul unde urma să gângurească micuța, cei doi copii și într-o clipită demarau cu mașina către parc. Apoi, plimbare, pe aleile pline de frunze ruginii. Nu a durat mai mult de o oră.

Familia s-a ”îmbarcat” în mașină și a făcut cale întoarsă, la apartamentul pe care-l are în zona Floreasca. Acolo, Zian a țâșnit din mașină și a început să se zbânțuie prin fața blocului. Cu mare grijă, mama lui a preluat căruciorul, în care a așezat-o pe Zara Elena. Timp în care Marius s-a ocupat de niște ”băgăjele”, pe care le lăsase în autoturism.

Irina Mohora, mămică pentru a doua oară

Fosta actriță din serialul „Secretul Mariei” devenea mămică pentru a doua oară pe 21 august. „Ce frumoasă e viața, acum că tu ai venit pe lume! Zara Elena”, a scris Irina Mohora pe Instagram, în dreptul fotografiilor de colecție, cu fiica ei. Tot ea avea să divulge că a doua sarcină a fost diferită de prima, când l-a purtat în pântece pe Zian.

„A fost total diferită față de sarcina cu Zian, nu o sarcină grea, însă în cazul puștiului meu, acum patru ani, habar n-am avut cum e să fii însărcinată, niciun simptom, dimpotrivă, aveam multă energie și toată lumea mă întreba cum mă simt, iar eu spuneam că mă simt ca înainte.

Ei bine, de data aceasta, în primele trei luni, am aflat și eu cum să fii însărcinată, în sensul în care am avut acele indispoziții specifice, grețuri, lipsă de energie, somnolență, dar imediat ce am trecut de primul trimestru, lucrurile au revenit la normal, cum știam că o să fie de la sarcina cu Zian”, spunea Irina Mohora pentru Click.

