Cum arată Jean-Claude Van Damme la 64 de ani. Trecerea timpului nu l-a iertat!

Cunoscutul actor de la Hollywood, Jean-Claude Van Damme, a participat la festivalul de film de la Oostende, în Belgia. Îmbrăcat într-un costum albastru elegant, Van Damme a dovedit încă o dată că, în ciuda vârstei sale, știe să rămână la modă.

Pe 18 octombrie, Van Damme aniversează frumoasa vârstă de 64 de ani. Jean-Claude Van Damme este un om cu multe talente. Pe lângă faptul că este un artist marțial de renume mondial, el este și o legendă atunci când vine vorba de filme de acțiune apreciate, scrie FANDOM WIRE.

Născut și crescut la Bruxelles, Jean-Claude Van Damme a fost înscris de tatăl său la o școală de karate Shotokan la vârsta de zece ani. Van Damme a ajuns să dețină rangul de centură neagră 2-dan la karate și să concureze în mai multe competiții de karate și kickboxing. În adolescență, a câștigat campionatul la categoria mijlocie al Asociației Europene de Karate Profesionist în 1979 și titlul de culturism Mr. Belgium în 1978.

Care a fost evoluția lui Jean Claude Van Damme la Hollywood

Din dorința de a deveni actor la Hollywood, Van Damme s-a mutat la Los Angeles, în Statele Unite, în 1982, unde a lucrat la mai multe filme, până când a primit șansa de a juca în rolul principal în filmul de arte marțiale Bloodsport (1988).

Filmul a fost un mare succes. Van Damme a primit recunoașterea atât de dorită și a devenit un star popular al filmelor de acțiune.

Pe parcursul anilor ’90, Van Damme a jucat într-o lungă serie de filme cu succes comercial, cum ar fi Cyborg, Kickboxer (ambele din 1989), Lionheart, Death Warrant (ambele din 1990), Double Impact (1991), Universal Soldier (1992), Nowhere to Run, Hard Target (ambele din 1993), Timecop, Street Fighter (ambele din 1994), Sudden Death (1995), The Quest, care a marcat și debutul lui Van Damme ca regizor, și Maximum Risk (ambele din 1996).

Care este situația lui Van Damme în prezent

Acum, câteva decenii mai târziu, Van Damme este considerat unul dintre cei mai emblematici actori ai generației sale, și rămâne activ în industria filmului. Recent, Jean-Claude Van Damme a lansat un nou film, „Kill ‘Em All 2”, în care joacă alături de Jacqueline Fernandez.

De asemenea, Van Damme rămâne activ pe rețelele sociale. Recent, a postat pe Instagram imagini care îl arată la Paris, pe balconul camerei lui de hotel, în timp ce ia micul dejun, îmbrăcat într-un halat alb și cu un fes portocaliu pe cap.

De ce căsătoriile lui Van Damme au fost pline de provocări

Viața amoroasă a lui Jean-Claude Van Damme a fost plină de suișuri și coborâșuri. Celebrul artist marțial a fost căsătorit de cinci ori și fiecare relație a avut propriile provocări. Prima sa căsătorie a fost cu Maria Rodriguez în 1980, dar s-a încheiat cu divorț doar patru ani mai târziu.

După aceasta, s-a căsătorit cu Cynthia Derderian, dar nici această relație nu a durat mult, exact în perioada cariera lui Van Damme la Hollywood începea să crească.

În 1987, s-a căsătorit cu Gladys Portugues, o fostă culturistă și actriță. Au avut doi copii, Kris și Bianca. Cu toate acestea, zvonurile despre infidelitatea actorului au făcut ca căsnicia lor să se destrame în 1992. A fost o perioadă grea pentru Van Damme, deoarece s-a confruntat atât cu o căsnicie destrămată, cât și cu atenția negativă a presei.

În 1994, Van Damme s-a căsătorit cu Darcy LaPier și în același an, a avut și o aventură cu Kylie Minogue. Această dezvăluire a surprins-o și pe LaPier, care a aflat despre aventură doar din mass-media și s-a simțit trădată, mai ales că era însărcinată cu fiul lor la acea vreme.

Van Damme s-a recăsătorit cu Portugues în 1999. Cu toate acestea, viața sa romantică a rămas complicată. În prezent, el are o relație de lungă durată cu modelul ucrainean Alena Kaverina și este încă căsătorit legal cu Gladys Portugues.

