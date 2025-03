Cum arată Larisa Udilă fără machiaj. Vei rămâne surprins!

Larisa Udilă a fost acuzată de nenumărate ori că abuzează de filtrele de pe rețelele de socializare. Totuși, influencerița nu s-a ferit să se afișeze fără pic de machiaj. Recent, a publicat o imagine în care este naturală, fără niciun artificiu.

Larisa Udilă este una dintre cele mai apreciate influencerițe din România, cu peste 500.000 de urmăritori. Bruneta a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea Bravo, ai stil. De atunci, a reușit să își construiască o comunitate mare cu care împărtășește toate momentele speciale din viața ei. Vedeta s-a afișat în fața fanilor săi în diferite ipostaze și nu s-a ferit să apară chiar și fără machiaj.

După ce a născut, Larisa Udilă s-a confruntat cu câteva episoade de depresie. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” își pierduse total încrederea în ea și îi displăcea total felul în care arată. În acest sens, bruneta a apelat la un implant mamar, însă nu a exagerat cu dimensiunea sânilor, ci doar a optat pentru ceva care să o încânte.

După această procedură, influencerița a decis că nu va mai ajunge curând la bisturiu. Mai mult decât atât, în urmă cu ceva timp, bruneta a decis să își scoată acidul din buze, semn că își dorește un look natural.

Așadar, Larisa Udilă nu se ferește să se afișeze nemachiată. Deși a fost acuzată de nenumărate ori că abuzează de filtrele și aplicațiile de înfrumusețare, influencerița a decis să renunțe la artificii. Recent, a publicat o imagine în care apare naturală.

De-a lungul timpului, Larida Udilă a fost sinceră cu urmăritorii săi și a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat. La un moment dat, s-a luptat cu kilogramele în plus, însă a reușit să slăbească. De asemenea, această experiență a motivat-o să le vină în ajutor femeilor care trec prin situații similare.

„Mă bucur mult că am descoperit aceste corsete modelatoare. Cu ajutorul lor și disciplinei am reușit să scap de 25 de kilograme după sarcină. După ce am văzut rezultatele, mi-am dorit să le pot veni în ajutor femeilor din România, pentru că acum, în postura de mamă, văd altfel provocările pe care le duc femeile după naștere.

Am avut multă răbdare cu mine în acest proces și mă bucur că am fost și înconjurată de oameni alături de care să obțin rezultate. Sunt mândră de colecția realizată împreună cu Alina, pentru că misiunea noastră este de a reda stima de sine femeilor după naștere și de a lupta împotriva kilogramelor nedorite”, a spus Larisa Udilă.