Decizia pe care Larisa Udilă a luat-o după ce a pierdut sarcina: ”Luăm o mică pauză!”

Larisa Udilă și Alexandru Ogică au trăit momente cumplite vara trecută, când creatoarea de conținut a pierdut o sarcină. Iată că la aproape 8 luni de la acest necaz, fosta concurentă de la “Bravo, ai stil” nu este pregătită să devină din nou mamă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Larisa Udilă ne-a mărturisit că are nevoie de o pauză după tragedia care a marcat-o psihic. Până atunci, se bucură de Milan, fiul ei și al lui Alexandru Ogică, care este centrul universului lor, și pe lângă campaniile online și conținutul pe care îl livrează, Larisa Udilă dezvoltă și o afacere.

Larisa Udilă și Alexandru Ogică s-au căsătorit religios toamna trecută, având parte de o nuntă de vis. Anul acesta, au decis împreună să investească într-un imobil, investiție care s-ar putea transforma pentru o scurtă perioadă și într-un cămin conjugal. Mai multe despre planurile din acest an, ne-a spus creatoarea de conținut.

Larisa Udilă: “Locuim împreună cu părinții mei pentru că mă ajută foarte mult cu Milan”

CANCAN.RO: Felicitări! Tocmai ați făcut o investiție pentru viitorul vostru.

Larisa Udilă: Ne-am achiziționat un apartament pentru investiție, sincer, dar atât de mult ne place zona și proiectul încât cred că ne vom muta un an-doi în acea proprietate.

CANCAN.RO: În prezent, locuiți la casă sau la bloc, va fi o schimbare pentru voi?

Larisa Udilă: Noi în momentul acesta locuim la casă, dar locuim împreună cu părinții mei pentru că mă ajută foarte mult cu Milan. Apartamentul nostru pe care îl avem în prezent e destul de mic și nu era atât de încăpător. De asta am decis să stăm o perioadă la mama și va fi o schimbare, dar în bine.

Larisa Udilă: “Am decis să luăm o mică pauză până când îmi revin psihic”

CANCAN.RO: Cum ar trebui să arate casa visurilor? Adică la capitol amenajări îți dorești așa un dressing doar pentru tine?

Larisa Udilă: Pentru mine casa visurilor nu e nici pe departe investiția pe care am făcut-o acum. Casa visurilor înseamnă un teren foarte mare cu o grădină imensă, îmi plac foarte mult, florile. Aș vrea să am inclusiv animale, și fructe, legume. Aș vrea să am camere foarte mari și încăpătoare. Un dressing imens, dar asta înseamnă să stai numai în casă și să îngrijești casa. Deci nu, n-avem timp de așa ceva momentan.

CANCAN.RO: Cum te-a schimbat Milan, fiul tău?

Larisa Udilă: M-a maturizat și am învățat să prioritizez lucrurile care contează cu adevărat în viață. Pe primul loc, evident, sănătatea. Am conștientizat că atâta vreme cât nu sunt sănătoasă, nu pot avea grijă de copilul meu, iar el are mare nevoie de mine și am început să am grijă de mine cum nu am avut până acum.

CANCAN.RO: Aveți în plan sau vă doriți în viitorul apropiat o surioară pentru el?

Larisa Udilă: Momentan suntem pe pauză pentru că am avut un eveniment neplăcut anul trecut și am decis să luăm o mică pauză până când îmi revin psihic.

Larisa Udilă: “Avem un business pe care îl dezvoltăm în acest moment”

CANCAN.RO: Pe plan profesional ce obiective ai?

Larisa Udilă: În primul rând avem un business care nu ține de online, pe care îl dezvoltăm în acest moment. Are legătură și cu partea de imobiliare. Nu vreau să dezvălui încă. Pe lângă asta vreau să creez foarte mult conținut de calitate anul acesta, așa cum deja am obișnuit publicul, dar anul acesta vreau să fie next level totul.

CANCAN.RO: Cât timp petreci în online?

Larisa Udilă: Foarte mult timp petrec în online pentru că eu pe lângă postările pe care le fac zilnic, am și timp pentru a scrolla și a vedea ce se întâmplă și a analizat situația colegilor și a tuturor evenimentelor care se întâmplă în acest moment.

