Cum arată Lavinia Pârva, la 3 luni după ce a născut. Soția lui Ștefan Bănică Jr a ieșit în oraș într-o rochie foarte scurtă și trecătorii și-au dat coate când au văzut-o

În urmă cu trei luni de zile, Lavinia Pârva a născut un băiețel, iar acum nu este numai o mămică fericită, ci și una foarte frumoasă. La un moment dat, Lavinia ducea o luptă cruntă cu kilogramele suplimentare, numai că vedeta se prezintă, acum, într-o formă de invidiat.

Lavinia a ieșit în parc cu micuțul Alexandru, atrăgând privirile tuturor celor care s-au aflat în preajma ei. După ce îngrășase cu 20 de kilograme în timpul sarcinii, Lavinia ”contraatacat”, iar rezultatele sunt extraordinare.

”Am mâncat cam tot ce am poftit (n.red. – în perioada sarcinii). Mi-au plăcut foarte tare fructele. Am mâncat multe gutui. Am luat destul de multicele kilograme în sarcină, am reţinut multă apă, dar lucrul ăsta s-a rezolvat imediat după ce am născut. Mi-aş dori să ajung foarte repede poate mai slabă decât înainte. Nu este asta o problemă”, a dezvăluit Lavinia, conform Viva!.

S-au căsătorit în secret

Ştefan Bănică Jr. s-a căsătorit în secret cu iubita lui, Lavinia Pârva, iar informaţia a făcut ocolul internetului, în septembrie 2017. Nu au existat însă detalii despre nunta celor doi, tocmai pentru că evenimentul s-a petrecut departe de ochii curioşilor, în Bulgaria! Nici prietenii apropiaţi nu au avut habar de nimic. Ei au fost chemaţi la un hotel din Balcic, sub un anume pretext. Li s-a spus că artistul îşi va sărbători ziua de naştere în avans, printr-o petrecere. Numai că primele semne de întrebare au apărut la acel moment, pentru că Ştefan este născut pe 18 octombrie.

Chiar şi aşa, invitaţii au ”muşcat” nada, dar s-au trezit în faţa faptului împlinit, adică la nunta lui Ştefan cu Lavinia. Petrecerea a fost extrem de reuşită, mai ales că invitaţii au fost cu atenţie selectaţi pentru evenimentul care s-a vrut intim şi… secret!