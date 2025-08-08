Cum arată locul de suflet al lui Ion Iliescu de care nu s-a putut despărţi. O persoană importantă îl aştepta seară de seară

Ion Iliescu și soția sa, Nina, au avut o căsnicie de invidiat. Au fost împreună de când aveau 18 ani și în ciuda faptului că nu au putut avea copii, nimic nu le-a putut zdruncina mariajul. Fostul președinte, înmormântat ieri la cimitirul Ghencea cu onoruri militare, era în același timp vecin de cartier cu partenera sa de viață, pe vremea când erau adolescenți. Nina locuia într-o casă din Giulești alături de mama şi de sora ei. Ulterior, fostul șef de stat venea la respectivul imobil să-și vadă soacra și după ce el și soția sa s-au mutat împreună. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Nina și Ion Iliescu au fost împreună încă de la 18 ani. Până când moartea i-a despărțit. Mai precis, până într-o zi de vară, 5 august, când fostul președinte s-a stins pe un pat de spital la 95 de ani. Ajunsă și ea la aceeași vârstă, fiind născută pe 4 martie, doar cu o zi mai târziu decât partenerul său de viață, doamna Iliescu, bolnavă și îndurerată, nu a putut ajunge la funeralii soțului său. A rămas acasă, plângându-și jumătatea pierdută.

Ion Iliescu venea cu șoferul să-și viziteze soacra

Odată cu decesul lui Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare la cimitirul Ghencea, ies la iveală noi amănunte din căsnicia celor doi. Potrivit vecinilor și apropiaților, adolescentă fiind, Nina era vecină de cartier cu Ion Iliescu. Ea locuia într-o casă din Giulești, împreună cu mama și sora sa. Într-un alt imobil din aceeași curte, despărțită doar de un gărdulet, stătea și mătușa Ninei Iliescu. Mai precis sora mamei sale, Șerbănescu pe numele său de familie.

Aceleași surse au mai povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că Ion Iliescu venea să-și vadă soacra, după ce s-a căsătorit cu Nina. A făcut acest lucru și după ce a devenit președintele țării, chiar dacă timpul avut la dispoziție nu-i mai permitea vizite chiar așa de dese. Fostul șef de stat era de cele mai multe ori însoțit de șoferul atunci când mergea să vadă cum se mai simte soacra sa și să-i aducă ce avea nevoie.

Marea neîmplinire din căsnicia lor

În ciuda căsniciei solide, Ion și Nina Iliescu nu au putut avea copii. Soția sa a pierdut nu mai puțin de trei sarcini. Au suferit în tăcere, dar nici acest lucru nu le-a putut zdruncina mariajul întins pe mai bine de 75 de ani.

„Ne-am căsătorit de tineri, fiind studenți. Și căsătoria noastră a fost rezultatul unei prietenii. Inițial. Și apoi al unei relații de profundă afecțiune care ne-a legat din toate punctele de vedere. N-a fost numai atracție fizică, ci și o comuniune pe toate planurile. Dar și o completare reciprocă. Și am rămas legați pe viață pentru că am trecut, și eu, și soția mea, printr-o viață deloc ușoară.

Ea are multe calități care mie îmi lipsesc. O intuiție extraordinară și un fler deosebit la oameni. Este mai intrasigentă și neiertătoare cu cei care îi înșală buna credință”, mărturisea Ion Iliescu în urmă cu ceva timp.

CUM ȘI-A LUAT ADIO NINA DE LA ION ILIESCU. SOȚIA FOSTULUI PREȘEDINTE NU ESTE PREZENTĂ LA PALATUL COTROCENI, DAR GESTUL EI E PLIN DE IUBIRE

CE PENSIE DE URMAȘ POATE PRIMI NINA, DUPĂ MOARTEA LUI ION ILIESCU. FOSTUL ȘEF DE STAT LUA O SUMA GENEROASĂ