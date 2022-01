Cum arată Micutzu acum, după ce a slăbit 50 kg

Actorul de stand-up comedy Cosmin Nedelcu, alias Micutzu a reușit să slăbească nu mai puțin de 50 de kilograme, în trei ani. Diferența este de-a dreptul spectaculosă, astfel că fanii săi îl laudă mereu pentru realizarea sa.

”Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la cifra asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș”, a povestit actorul.

Momentul decisiv a fost când și-a însoțit un prieten la spital pentru a se opera pentru micșorarea stomacului. S-a pus pe cântar și a realizat că are, ca și prietenul său, 167,8 kilograme.

”El s-a pus pe cântar, avea 167,8, eu aveam 167,8. M-am panicat, mai mult decât conștientizat. Și am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați”, a dezvăluit Cosmin Nedelcu.

Dieta a fost completată de sport, iar rezultatul a fost spectaculos!

Sursa foto: Arhiva Cancan, Instagram