Cum arată mormântul lui Sebi Olariu, victima lui Vlad Pascu. Tată lui e devastat: „Nu mai putem”

Sebi Olariu este tânărul de doar 21 de ani care a murit în accidentul rutier provocat de Vlad Pascu, șoferul care s-a urcat beat și drogat la volan, în localitatea 2 Mai. La câteva săptămâni înainte de sărbătorile de iarnă, tatăl lui Sebi a mers la mormântul fiului său și i-au împodobit locul de veci pentru Crăciun.

Este al doilea Crăciun în care părinții lui Sebi merg să-și plângă fiul la mormânt. Tânărul este una dintre victimele accidentului rutier provocat de Vlad Pascu în localitatea 2 Mai. În timp ce procesul în care moartea lui Sebi și a Robertei este încă pe rol, rudele tinerilor încă nu își revin din suferință. Vezi și: Imagini stupefiante cu mașina lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu. Tatăl este înmărmurit: „Lumina se stingea și se…”

Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, părinții lui Sebi au mers la mormântul fiului lor. Nicio sărbătoare nu va mai fi la fel pentru familia tânărului ucis de Vlad Pascu. Pentru a-și mai alina dorul de fiul lui, Valentin Olariu a mers la mormântul lui Sebi și i-a împodobit locul de veci cu luminițe, coronițe globuri și un brad de Crăciun, toate în nuanțe de argintiu și alb.

Părintele a încercat să reproducă întocmai atmosfera sărbătorilor de iarnă, chiar dacă este deja al doilea Crăciun fără fiul lui. Pe rețelele de socializare, Valentin Olariu a filmat locul de veci al fiului său, iar în dreptul imaginilor a scris: ”Seb… nu mai putem”. Vezi și: Ce gest înduioșător a făcut tatăl lui Sebi, tânărul mort în accidentul de la 2 Mai. Este un simbol pe viață. ”Parcă m-a îndemnat cineva”

În urmă cu doar câteva săptămâni, tatăl lui Sebi a publicat o întâmplare tulburătoare. În imaginile surprinse pe camerele de supraveghere din curtea casei în care a locuit Sebi, se observă cum lumina din interiorul mașinii tânărului se aprinde și se stinge de mai multe ori – vezi AICI VIDEO.

”Aseară la ora 12:30 noaptea primesc un telefon de la sor-mea spunându-mi ca în mașina lui Sebi se aprinde lumina și este muzica dată la maxim. Am fugit repede la mașină, mașina era închisă, muzică era dată la maxim, lumina se stingea și se aprindea în mașină. Am rămas înmărmurit, am dat camera înapoi și ce am văzut este de neimaginat. O fi vreun semn de la Sebi… nu știu ce să mai cred.”, a scris tatăl lui Sebi pe Facebook, în dreptul imaginilor cu mașina.