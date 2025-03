Cum arată noua casă de 1.200.000 de euro a Iuliei Albu. Imobilul se află în zona de lux a Capitalei

Iulia Albu este oficial proprietara unui etaj dintr-o casă istorică! Vedeta radiază de bucurie de când a făcut această achiziție! Vă prezentăm primele imagini cu imobilul!

Iulia Albu a făcut o achiziție de senzație! Vedeta a cumpărat un etaj întreg dintr-o casă istorică aflată într-o zonă de lux a Capitalei. Nu oricine își permite un astfel de moft, mai ales că imobilul fusese scos la vânzare pentru o sumă amețitoare: 1.200.000 de euro! Specialista în modă nu a stat prea mult pe gânduri și a pus mâna pe proprietate, iar acum își încântă fanii cu imagini exclusive din noua sa locuință, pe care a botezat-o „Casa cu două fețe”.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că numele nu a fost ales la întâmplare, ci are o dublă semnificație: o reprezintă atât pe ea, cât și pe fiica sa, Mikaela, dar este și un omagiu adus unchiului său, Ion Focșa, care a regizat un sepectacol cu același nume. Nu este doar o simplă asă de lux, ci una cu o poveste impresionantă. Din câte a aflat, Iulia Albu, în această clădire a locuit cândva celebrul ziarist Pamfil Șeicaru. Vedeta este încântată de acest detaliu și promite să respecte trecutul casei în timpul inovator.

„La începutul acestui an, am devenit proprietara unei minunății de case, situată într-o zonă foarte bună din București. Este casa pe care mi-am dorit-o mereu. Imobilul a fost listat inițial la vânzare pentru suma de 1.200.000 de euro, iar eu am achiziționat un întreg etaj și am avut norocul să o cumpăr la un preț incredibil pentru valoare pe care o are. Este o casă veche, într-o zonă protejată și are o poveste aparte. La un moment dat a funcționat ca reședință și pentru Pamfil Șeicaru, din ceea ce am reușit să aflu până în prezent”, a povestit Iulia Albu.