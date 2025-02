Planul secret al Iuliei Albu! Unde a dispărut criticul de modă în ultimele luni. CANCAN.RO a intrat în posesia unei informații bombă: “Am devenit…”

Iulia Albu a dat lovitura la începutul anului 2025. Criticul de modă şi-a îndeplinit cel mai mare vis, iar CANCAN.RO are toate detaliile. Vedeta de la Antena 1 şi-a achiziţionat o casă de poveste pentru care a plătit o sumă ameţitoare. Renovările au început deja, iar piesa de rezistenţă a locuinţei este, evident, dressingul!

Iulia Albu a dispărut în ultimele luni din lumina reflectoarelor, dar a avut un motiv întemeiat. Celebra jurată a muncit din greu pentru a-şi îndeplini una dintre cele mai mari dorinţe, şi iată că, într-un final a reuşit! De câteva luni a devenit proprietara unei locuinţe amplasate într-o zonă de lux din Bucureşti care are şi o istorie aparte.

„La începutul acestui an, am devenit proprietara unei minunăţii de case, situată într-o zonă foarte bună din Bucureşti. Este casa pe care mi-am dorit-o mereu. Imobilul a fost listat iniţial la vânzare pentru suma de 1.200.000 de mii de euro, iar eu am achiziţionat un întreg etaj şi am avut norocul să o cumpăr la un preţ incredibil pentru valoare pe care o are. Este o casă veche, într-o zonă protejată şi are o poveste aparte. La un moment dat a funcţionat ca reşedinţă şi pentru Pamfil Şeicaru, din ceea ce am reuşit să aflu până în prezent”, a declarat Iulia Albu pentru CANCAN.RO.

Iulia Albu: „Cu siguranța va fi un spaţiu de poveste”

Deşi este nerăbdătoare să se mute în noua casă, Iulia Albu mai are mult de muncă. Lucrările au început deja, însă locuinţa necesită o restaurare amănunţită, asta pentru că imobilul face parte dintr-o zonă protejată.

Aşa cum era de aşteptat, vedeta de la Antena 1 are un plan bine pus la punct în ceea ce priveşte amenajarea, dar mai ales dressingul. Criticul de modă a adunat de-a lungul timpului o mulţime de haine şi accesorii, motiv pentru care are nevoie de un spaţiu mare în care să le poată depozita. Dar nu are emoţii în privinţa acestui aspect şi promite că rezultatul va fi unul spectaculos.

„Interioarele sunt fastuoase, dar necesită renovări atente. Toate spaţiile vor fi amenajate respectând intenţia iniţială a constructorului casei cu protejarea elementelor de decor interior şi restaurarea lor de către specialişti în domeniu. Am păstrat toate sobele, casa are trei sobe de patrimoniu, iar în prezent sunt în curs de restaurare. Toate camerele au înlăţimea de 4 metri, iar una va fi dedicată dressingului şi îmi propun să fie suficient de încăpător pentru toate lucrurile pe care le deţin. Se lucrează la acest proiect şi cu siguranţă va fi un spaţiu de poveste pe care o să-l vedeţi cu singuranţă când o să fie gata”,

