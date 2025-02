Cum arată penthouse-ul de lux al lui Culiță Sterp și Danielei Iliescu. Graviduța are un dressing doar al ei

Culiță Sterp și Daniela Iliescu încep un nou capitol al vieții lor, mutându-se într-un penthouse modern, situat într-o zonă exclusivistă din Sebeș. După ce au locuit o perioadă alături de familia Danielei, cei doi au decis că este momentul potrivit pentru a avea propriul lor spațiu, mai ales că artista urmează să devină mamă pentru a doua oară. Iată cum arată penthouse-ul!

Decizia de a se muta la bloc a surprins pe mulți, având în vedere că atât Culiță, cât și Daniela au fost obișnuiți cu viața la curte. Cu toate acestea, apartamentul oferă avantajele unui spațiu modern, fiind amplasat într-o zonă liniștită, aproape de facilități esențiale, ceea ce le permite să îmbine intimitatea cu un stil de viață dinamic. Deși inițial penthouse-ul fusese achiziționat ca o investiție, planurile lor s-au schimbat pe parcurs, iar apartamentul a devenit căminul ideal pentru familia lor în creștere.

Apartamentul este unul generos, cu un design elegant și dotări moderne, fiind amenajat meticulos pentru a le oferi confortul necesar. Daniela Iliescu s-a ocupat personal de decorarea locuinței, punând accent pe detalii sofisticate și funcționalitate.

Unul dintre punctele centrale ale casei este dressingul spațios, destinat exclusiv ei, un vis devenit realitate pentru o pasionată de modă. Fiecare colț al penthouse-ului reflectă stilul și personalitatea celor doi, de la mobilierul atent ales până la paleta de culori și elementele decorative care creează o atmosferă primitoare.

„Hai să vă povestesc. Pentru că sunt extrem de multe întrebări pe tema asta. Noi când am început să vorbim, Culiță a cumpărat acest penthouse în Sebeș, mai mult ca investiție. Apoi, când a plecat la Survivor, eu am amenajat apartamentul pe care îl aveam eu la Hațeg, ca să ne mutam după ce voi naște. Nu ne-am mai mutat acolo, ne-a fost mai comod să stăm acasă la mine (la părinți) că e mare, e curte, etc Milan e cel mai fericit acolo. Cu timpul am zis, hai să ne amenajăm penthouse-ul dacă e deja la îndemână, iar pe viitor ne dorim să ne mutăm la casă.

De vreo 3-4 ani, tot facem câte ceva, dar în ultimul an ne-am pus mai serios pe treabă și imediat o să ne mutăm. N-am prea stat să calculăm lucrurile, am făcut cum a fost mai comod și cred că toate se întâmplă fix când și cum trebuie. Cert e că am fost foarte comozi până acum și n-a fost cea mai mare prioritate pentru noi”, a transmis Daniela, pe contul ei de Instagram.