Cum arată Rică Răducanu după operația complicată prin care a trecut. “Nu mai rezist!”

Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care a fost internat la spitalul Colentina din Capitală. Fostul portar al Rapidului a fost din nou operat, după ce s-a simțit rău.

„Într-o zi m-am trezit şi nu mai puteam să merg la baie, mă luase şi tremuratul, nu am mai păţit aşa. A venit salvarea, tremuram tot şi m-am panicat. Am stat degeaba o săptămână la spital, mi-au băgat sondă şi mi-au dat drumul. Noaptea iar am intrat în fibrilaţii, după ce am ajuns acasă. Tot la acelaşi spital am ajuns apoi.

Nu era niciun doctor urolog, mulţi sunt stagiari. Mi-au spus că am o infecţie. Am găsit apoi întâmplător un medic bun şi m-a tratat bine. După ce m-a controlat mi-a spus că mă bagă în operaţie. Mi-a spus că dacă mai stăteam puţin… Am trecut prin multe, dar nu mai rezist. Eu sunt învăţat să merg, să umblu, nu mai am voie să fac baie în apă rece, nu am voie să beau. Am voie să beau doar apă”, a spus Rică Răducanu conform Pro TV.