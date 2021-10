CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de erotism, în fiecare zi, la ora 20.00. Stați cu noi pentru a vă delecta cu cele mai HOT imagini. Tatuaje, corpuri bronzate și forme de invidiat, pe toate la un loc noi pentru voi le-am adunat!

Când vine vorba de frumusețe, româncele noastre sunt numărul 1! De aceea, uneori, alegerea celor pe care vi le prezentăm poate fi dificilă.

Astăzi vă facem cunoștință cu o bunăciune „tunată”, care lasă muți de uimire chiar și bărbații pretențioși. Diana este, de departe, cea mai hot șatenă din social media.

Pe contul ei de Instagram am putea spune că este o mică vedetă. Are aproape 9.000 de urmăritori și un content desprins parcă din filmele pentru adulți. Are și de ce să posteze așa ceva! Deține un corp de invidiat, forme tunate, posterior demn de revistele pentru bărbați și un bust uriaș, numai bun de admirat.

Diana, cea mai „tunată” șatenă de pe Insta

Din postările sale de pe Instagram ne dăm seama că îi place tare mult să facă sport și să se mențină în formă pentru urmăritorii săi din mediul online.

„Ești pusă pe prostii ??❤️ / Dulceață de femeie. Ai un corp enorm de frumos / e greu sa scrieți cu o mână băieți???? / Sânii sunt naturali, frumoaso? / Superbă ca întotdeauna / Ce corp frumos”, sunt câteva dintre comentariile pe care le primește Diana Onișor, pe contul ei de Instagram, de la cei care o admiră.

să pozeze în poziții interzise minorilor Iubitoare de lux, Diana Onișor merge și în vacanțe care mai de care mai exotice. Din postările sale ne dăm seama că îi place enormși în lenjerie intimă.

