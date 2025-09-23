Cum arată și cu ce se ocupă ”Betty cea urâtă” la 52 de ani. Transformarea uluitoare a Anei Maria Orozco

Cu siguranță mulți sunt cei care și-o amintesc pe „Betty cea urâtă”. La începutul anilor 2000, serialul columbian a captivat publicul din întreaga lume și a transformat-o pe actrița Ana Maria Orozco într-o adevărată vedetă internațională. Timpul a trecut, iar Betty s-a transformat complet. Cum arată astăzi actrița care a dat viață unuia dintre cele mai îndrăgite personaje din televiziune?

Serialul original, lansat în 1999 pe Canal RCN din Columbia, a devenit un adevărat fenomen global. Povestea lui Betty, secretara timidă, cu ochelari mari și aparat dentar, a fost difuzată în aproape 180 de țări, dublată în peste 30 de limbi și adaptată în aproape 30 de teritorii. Toată lumea a auzit de „Yo soy Betty, la fea”.

Cum arată astăzi „Betty cea urâtă”

Mulți sunt cei care au urmărit-o cu interes pe „Betty ce urâtă” și își amintesc de ea, însă timpul a trecut iar Betty s-a schimbat. Actrița ce a dat viață celebrului personaj este Ana Maria Orozco, care a ajuns la 52 de ani. Acum, actrița arată complet diferit de imaginea iconică a lui Betty.

Lăsând în urmă accesoriile care au făcut-o celebră – aparatul dentar și ochelarii – Ana Maria Orozco se afișează acum ca o femeie elegantă, cu trăsături naturale și un stil rafinat. Transformarea sa a surprins pe toată lumea, mai ales pe cei care o știu doar din prisma celebrului personaj.

După succesul imens al telenovelei, Ana Maria Orozco și-a continuat cariera artistică, însă a ales să fie mai rezervată în ceea ce privește viața personală. În prezent, trăiește în Argentina, unde joacă atât în teatru, cât și în producții de televiziune, dar nu ezită să accepte proiecte internaționale atunci când acestea îi atrag atenția.

Departe de lumina reflectoarelor, Ana Maria Orozco este și o mamă devotată. Actrița are două fiice, alături de care își petrece mare parte din timp.

Pentru nostalgici, recent, a apărut și o veste bună. Ana Maria Orozco a revenit pe micile ecrane în producția „Betty cea urâtă – povestea continuă”, difuzată la 25 de ani de la premiera originalului. Serialul îi readuce pe fani în lumea personajului care a făcut istorie, prezentând viața lui Betty la 50 de ani.

