Cum are grijă Laura Cosoi de fetiţele sale în sezonul rece: „Copiii nu trebuie să crească într-o bulă”

Laura Cosoi este una dintre cele mai apreciate persoane publice din România. Frumoasa blondină obişnuieşte să împărtăşeacă cu oamenii care o urmăresc diferite situaţii sau păreri în aceea ce priveşte anumite subiecte. De asemenea, Laura este urmărită și pentru sfaturile pe care le transmite despre copii.

Laura Cosoi este mama pentru două fetiţe minunate, Rita și Vera. Vedeta obişnuieşte să le împărtăşească fanilor săi, diferite momente din viaţa micuţelor, dar vorbeşte cu aceeaşi deschidere şi despre provocările prin care trece zilnic.

Mai mult decât atât, Laura a și publicat un volum cu rețete despre alimentația și diversificarea copiilor. În acest context, actriţa a decis să vorbească, pe blogul personal, despre modul în care aceasta le întărește imunitatea fetelor în sezonul rece.

„Încă de când era Rita foarte mică, mai ales toamna, am fost atentă la alimentele pe care le introduc în meniu, pentru că sunt convinsă că mâncarea pe care o avem pe masă se poate transforma în «medicament» natural și extrem de eficient pentru creșterea imunității. E anotimpul virozelor, pandemia văd ca nu se mai termină odată, așa că întărirea imunității copiilor este una dintre prioritățile mele în perioada asta. Am grijă ca alimentația să fie cât mai diversificată, le dau multe crudităti, fructe și legume ca atare sau smoothie-uri și sunt atentă la hidratare. În plus, le las să se joace afară în fiecare zi”, a dezvăluit Laura Cosoi.

Laura a dat exemple şi de câteva reţele. În acelaşi timp a vorbit despre ingredientul erou din această perioadă: cătina.

„Despre cătină și beneficiile ei uluitoare pentru sănătate și întărirea imunității ți-am mai vorbit aici. «Ginsengul românesc» este mai bogat în vitamina C decât lămâile sau măceșele și este campionul absolut la creșterea imunității. Însă, pentru unii copii e greu să mestece bobițele de cătină, atât de acrișoare. O soluție în cazul ăsta e să prepari un sirop din cătină cu miere și un pic de ghimbir. E bun mai ales acum, toamna, când bântuie virozele și în contextul pandemiei de Covid”, a mai explicat vedeta.

Laura Cosoi, pregătită să devină mămică pentru a treia oară!

În cadrul unui interviu mai vechi, Laura Cosoi a mai dezvăluit că ea și soțul său se gândesc să devină părinți pentru a treia oară. Se pare că mai vor încă un frățior sau o surioară pentru Rita și Vera.

„La un moment dat, îi ziceam lui Cosmin: «Măi, dar noi ne mai dorim un copil în tot haosul ăsta?». Noi simțim că ar mai intra un pui mic, știi? Pentru că au plecat fetele, la grădiniță, la creșă… E casa goală”, a mai spus Laura Cosoi.

