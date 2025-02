Cum au reacționat 2 vloggeri români după ce au mâncat cea mai scumpă carne din lume: „Și după 4 îmbucături mi s-a părut prea…”

Doi vloggeri români au reacționat, după ce au mâncat cea mai scumpă carne din lume! Despre ce produs celebrul este vorba, dar și cât costă un singur kilogram? Cât au plătit Cristi și Ralu pentru o astfel de experiență? Iată ce au postat pe rețelele de socializare!

Cristi și Ralu, doi vloggeri români pasionați de călătorii, au avut parte de o experiență culinară deosebită în Japonia, unde au gustat celebra carne de vită Kobe, considerată una dintre cele mai scumpe din întreaga lume. Cei doi tineri au decis să încerce această delicatesă chiar în orașul de origine al produsului, Kobe, unde prețul unui kilogram poate ajunge chiar și la 500 de euro.

„Am fost să mâncăm cea mai scumpă carne de pe Pământ. Și nu oriunde, ne-am dus direct la mama ei acasă, în Japonia. Frumusețea asta de oraș se numește Kobe. 500 de euro kilogramul de carne. De un kg nu am bani, dar 200 tot băgăm azi”, spune Cristi pe Facebook.

Potrivit tânărului vlogger, carnea de vită Kobe este deosebită datorită conținutului ridicat de grăsime intramusculară, care îi oferă o textură foarte fină. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că acest aspect contribuie la frăgezimea cărnii, ce pare că se topește în gură. Cei doi au ales să deguste preparatul într-unul dintre cele mai exclusiviste restaurante din Kobe, unde bucătarii sunt specializați în prepararea acestui tip de produs.

„Ca să fie treaba treabă, am fost și la unu din cele mai top locații din Kobe. Și da, este extraordinară! Ba chiar aș spune ca își merită prețul ăsta nebun. Dar doar pentru un cunoscător! (…) Uitați ce culoare poate să aibă, nu am gustat niciodată nimic care să se apropie măcar de textura acestei cărni. (…) Însă mai târziu, urma să-mi dau seama că papilele mele gustative, de sărac de Petroșani, nu știu să aprecieze așa ceva. Și după patru îmbucături mi s-a părut prea grasă. Dar este o experiență pe care o voi ține minte toată viața, ținând cont de preț”, a mai spus românul.

Cu toate acestea, entuziasmul s-a mai temperat după primele bucăți. Carnea Kobe s-a dovedit a fi mult prea grasă pentru gusturile lui Cristi. Chiar dacă gustul nu i-a impresionat atât de mult, experiența a fost una de-a dreptul memorabilă.

„Am gustat Hida Wagyu, am gustat Vaca Rubia gallega și am mâncat la cel mai bun steakhouse din lume, Don Julio, în Buenos Aires. Toate mai ieftine însă niciuna mai rea decât Kobe, după părerea mea. Ideea e că, la un moment dat, devine prea unsuroasă, prea grasă si chiar nu mai e apetisantă deloc. Și mă bucur să văd ca am mai auzit asta și la alții și nu sunt eu nebun. Total această masa, cum ați văzut pe videclipul întreg cei ce ne urmăriți, 311€ ”, a adăugat Cristi.