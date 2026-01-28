Acasă » Știri » Cum au reacționat gemenii din imagine, când au aflat că sunt cuplați cu aceeași femeie

De: Denisa Iordache 28/01/2026 | 16:27
Cum au reacționat gemenii din imagine, când au aflat că sunt cuplați cu aceeași femeie. SURSA FOTO TikTok @ hoylaa44

Doi gemeni din Thailanda împart atât ADN-ul, cât și femeia! Sing și Suea o iubesc pe Nong Fah și nu au nicio problemă să o împartă. Tânăra chelneriță în vârstă de 24 de ani a vorbit despre relația pe care o are cu amândoi. Toate detaliile în articol.

Ambele povești au început în momentul în care gemenii i-au fost clienți și Nong Fah i-a servit în restaurantul în care lucrează. Sing și-a făcut curaj și i-a scris după o lună, potrivit ladbible. Mai apoi, Suea a intervenit, iar tânăra a mărturisit că nu a putut să aleagă dintre ei, așa că a continuat să vorbească cu amândoi.

Nong Fah
Nong Fah

Cum au reacționat gemenii, când au aflat că sunt cuplați cu aceeași femeie

Relațiile pe care le avea cu cei doi au continuat și evoluat în timp. Nong Fah a mărturisit că cei doi nu sunt geloși unul pe celălalt. La începutul relației, cei trei locuiau separat, dar s-au mutat împreună după ce lucrurile au evoluat.

„În cele din urmă, veneau în vizită și nu mai plecau. Așa că pur și simplu am fost de acord și am ajuns să locuim împreună și suntem fericiți acum.”, a spus tânăra.

Cei trei dorm împreună, cu ea la mijloc, iar cei doi frați ș-au pus toată încrederea în ea oferindu-i acces la finanțele lor de care tânăra se ocupă. Frații activează în domeniul agriculturii, unul dintre ei având un tractor, iar altul o combină de recoltat.

Familia gemenilor a ajuns să fie de acord cu acest triunghi amoros după o vreme, la fel ca și cea a tinerei. Nong Fah speră să ajungă în momentul în care își va întemeia o familie cu cei doi tineri.

Nong Fah alături de gemeni
Nong Fah alături de gemeni

Această situație controversată a fost postată pe TikTok chiar de ea, iar internauții au rămas uimiți. Chiar unul dintre videoclipurile ei a adunat peste 8 milioane de vizualizări.

„Una dintre postările mele de pe TikTok a avut peste 8 milioane de vizualizări, ceea ce m-a făcut să primesc numeroase oferte de a recenza produse și locur. Cu toate acestea, trebuie să continui să lucrez ca ospătar la acest restaurant.”, a spus Nong Fah.

