Cum au reacționat vedetele din showbiz după ce s-a aflat că Ana Morodan s-a urcat la volan sub influența alcoolului și etnobotanicelor

După ce s-a aflat că Ana Morodan a condus sub influența alcoolului și substanțelor interzise, mai multe vedete din showbiz au comentat pe seama subiectul controversat. Maurice Munteanu, Adelina Pestrițu sau Elena Gheorghe au fost doar câteva dintre celebritățile care au sărit în apărarea „Contesei digitale”.

Maurice Munteanu: „Aș fi preferat să îi spun în față că are nevoie de ajutor”

Maurice Munteanu este una dintre persoanele publice care au decis să își exprime părerea despre situația critică prin care a trecut Ana Morodan. Juratul de la „Bravo, ai stil” a făcut mărturisiri surprinzătoare, după ce Contesa Digitală a fost prinsă de poliție și cercetată sub control judiciar.

„Nu aș fi scris despre Ana Morodan. Nu așa, nu acum, nu aici. Aș fi preferat să îi spun în față că are nevoie de ajutor, ar fi trebuit să fac asta încă de acum 2 ani, când am regăsit-o complet dărâmată emoțional la Iași. M-a întristat foarte tare și atunci, m-a întristat foarte tare și deunăzi, când am primit o înregistrare cu ea, greu de privit, via TikTok.

Dar nu despre mine e vorba, nici despre faptul că Ana Morodan nu mai face parte din cercul meu social. E vorba despre mulți dintre oamenii care susțineau că îi sunt prieteni, care vedeau cum se descompune, care vedeau cum se compromite și alegeau să tacă. Sau, și mai grav, să o desființeze cu o plăcere sadică pe la colțuri.

Sigur, Ana Morodan trebuie să răspundă în fața legii pentru inconștiența de care a dat dovadă. Sigur, Ana Morodan va trebui să descopere, acum, că orgoliile & vanitatea te pot îngropa.

Dar reacțiile cetățenilor m-au scârbit. Plăcerea cu care o sfâșie m-a scârbit. Multe dintre comentariile pe care le-am citit acum, ajuns acasă, legate de această femeie, de aspectul ei fizic și de ce ar trebui să pățească, m-au scârbit.

Sper din tot sufletul să conștientizeze că are nevoie de ajutor, sper să îl accepte și să iasă învingătoare din lupta cu dependența de alcool. Până nu va distruge o viață nevinovată”, a declarat Maurice Munteanu în mediul online.

Cum au reacționat Adelina Pestrițu și Elena Gheorghe

Maurice Munteanu nu este singurul care a ținut să își exprime părerea în mediul online, cu privire la problemele pe care le are în prezent Ana Morodan. Elena Gheorghe și Adelina Pestrițu au cunoscut-o personal pe celebra creatoare de conținut, așa că au postat mesaje încurajatoare pentru vedetă.

„E omenesc să greșim, numai cel ce nu a greșit niciodată poate judeca, iar acela încă nu există pe pământ. Doar Dumnezeu e fără de păcat, El să ne ierte și să ne binecuvânteze pe toți. Ana, ai nevoie de multă iubire, depresia înseamnă în primul rând neiubire.

Sunt aici să te îmbrățișez chiar și virtual ca să te faci bine, exact ca în acel loc în Africa, acolo unde oamenii au înțeles că cel care greșește de fapt nu se iubește, nu mai e bine cu el și are nevoie doar de dragoste”, a scris Elena Gheorghe la una dintre postările Anei Morodan.

„Toți oamenii greșesc. Capul sus!”, i-a transmis Adelina Pestrițu.

