Cum economisești 2.000 de lei în fiecare lună. Trucul este extrem de simplu

Prânzul de la birou a devenit o decizie care cântărește tot mai mult în bugetul lunar. Diferența dintre mâncarea adusă de acasă și cea comandată poate ajunge chiar și la 2.000 de lei pe lună. Asta în condițiile în care prețurile livrărilor au crescut considerabil, cu până la 30% în ultimul an.

În acest context, tot mai mulți români renunță la comenzile zilnice și aleg variante mai economice, pregătindu-și mesele în avans. Soluția nu este doar mai prietenoasă cu portofelul, ci și, de multe ori, mai sănătoasă.

Tot mai mulți români optează pentru caserola pregătită acasă

Tendința de a găti pentru mai multe zile a prins amploare, iar planificarea meniului săptămânal a devenit un obicei popular, intens promovat în mediul online, unde utilizatorii împărtășesc constant idei rapide și accesibile pentru mesele de zi cu zi.

O influenceriță susține că îi place mai mult ideea de a pregăti săptămânal caserola pentru birou. Mai mult decât atât, urmăritorii ei i-au cerut să facă o serie de clipuri cu idei de rețete noi.

„În general, merg pe chestii destul de simple și ce mai am prin frigider. Astăzi am făcut 2 frigărui de pui pe care de obicei îmi place să le combin cu fibre de oricare. Astăzi am niște spanac și valeriană și mai am jumătate de castravete și de morcov și încă jumătate de avocado. Cu restul puiului am făcut de exemplu pentru o altă zi un wrap cu exact aceleași ingrediente. Wrapul asta e în jur de 8 lei, aici cred că avem un leu de salată și măr”, mărturisește influencerița.

În cazul celor care preferă să gătească acasă caserola, specialiștii atrag atenția. Ei susțin că trebuie să aleagă cu grijă cantitățile pe care le procură din supermarket.

„Întotdeauna o listă! În principiu, alimentația noastră se împarte în alimente de bază, alimente care au un cost extrem de limitat. În etapa a doua ar fi proteina, în general carnea este mai scumpă și în etapa a treia intră și aceste achiziții impulsive, gustările. Putem să ne bazăm pe piureuri, salate, supe și ciorbe. Dacă se întâmplă să avem alimente în exces, depozitarea lor în congelator este binevenită”, explică Gabriel Gorgan, bucătar.

