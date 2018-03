Cum a inspirat fizicianul Stephen Hawking lumea, de la The Simpsons la Pink Floyd

Stephen Hawking a murit la 76 de ani. După spusele medicilor, fizicianul ar fi trebuit să moară în urmă cu jumătate de secol. Stephen Hawking a profitat de tot acest timp primit, ceea ce l-a ținut mereu în lumina reflectoarelor, în filme sau muzică.

Faima și personalitatea lui Stephen Hawking a dus la apariția unor filme cu și despre viața lui. În plus, și-a pus amprenta și în muzică. Probabil ai auzit că fizicianul a inspirat și un film care a câștigat un Oscar (pentru cel mai bun actor), numit The Theory of Everything. Filmul prezintă viața, chinuită ai spune, a lui Hawking, de când a aflat că suferă de o boală neuronală și că nu se va mai putea mișca vreodată.

The Theory of Everything îl arată pe Hawking în studenție. Un tânăr prost disciplinat, dar cu multe curiozități și întrebări fără răspuns. În primii ani ai studenției, fizicianul a fost și diagnosticat cu boala care l-a mobilizat complet, fapte ce sunt relatate în ecranizare.

Fizicianul nu și-a făcut apariția doar în drame sau filme biografice. Deși știi că nu a primit niciun Premiu Nobel pentru întreaga sa carieră, Stephen Hawking a fost mereu atras de Univers. El a adus multe completări și a umplut multe lacune ale Big Bang-ului. Astfel a apărut și un sitcom foarte popular al lui Chick Lorre, The Big Bang Theory.