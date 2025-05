Cum l-a ajutat Ion Dichiseanu pe ‘Pistruiatul’ Ion Băloiu să obțină un lucru de preț pe care și-l dorea de la Sergiu Nicolaescu

Au trecut fix patru ani de când lumea teatrului și filmului a amuțit. Ion Dichiseanu s-a stins din viață pe data de 20 mai 2021, atunci când cortina a picat pentru ultima dată, iar aplauzele au încetat să mai răsune. Ce înseamnă patru ani fără marele actor? În ziua comemorării sale, Ion Băloiu, actorul care l-a interpretat pe ”Pistruiatul”, și-a adus aminte cu nostalgie de cele mai dragi momente petrecute în preajma actorului.

Într-o ediție specială a podcastului Altceva Cândva, moderat de Adrian Artene, foștii colegi de scenă și prietenii lui Ion Dichiseanu și-au deschis sufletul și au vorbit despre cele mai dragi amintiri cu marele actor.

Patru ani fără Ion Dichiseanu

Printre cei care au avut onoarea să lucreze cu Ion Dichiseanu se numără și Costel Băloiu, actorul care l-a interpretat pe ”Pistruiatul” – distribuție în care a jucat alături de Sergiu Nicolaescu și Ion Dichiseanu. Acesta și-a amintit unul dintre momentele marcante din copilăria sa, o întâmplare care a avut loc într-o zi de filmare, atunci când regretatul actor l-a ajutat să își îndeplinească cel mai mare vis.

”Cea mai puternică amintire este momentul în care eu începusem să filmez la ”Pistruiatul” și toți colegii de vârsta mea mă întrebau: ”Bă, tu chiar filmezi cu Sergiu Nicolaescu?”. Și eu am zis:”Da”. Bine, la vremea respectivă nu era tehnica de acum. Și ei mi-au zis: ”Bă, dacă nu ne faci o poză să ne arăți nouă nu te credem”.

Am intrat într-o panică, aveam 13 ani și nu știam cum să fac, domnul Nicolaescu avea în jur de 45 de ani. M-am dus la el și i-am spus: ”Domnule Nicolaescu, vă rog frumos, aș vrea să fac și eu o poză cu dumneavoastră”. Atunci nu era cu publicitate, cu urmează un nou serial și așa mai departe. Voiam o dovadă să le arăt prietenilor cu cine filmez eu.

M-am rugat o grămadă de dânsul, era tot timpul ocupat, după filmare pleca tot timpul. Țin minte, într-o dimineață, înainte de filmare, a venit domnul Dichiseanu la mine și mi-a spus: ”Bilă, de ce ești așa necăjit? Nu îți stă bine”. ”Bilă” era porecla mea de atunci. Aveam o capacitate fantastică de memorare a textelor.

Și eu i-am zis: ”Sunt necăjit. M-am tot rugat de domnul Nicolaescu să fac și eu o poza cu dânsul și nu vrea. De o săptămână mă rog și nu vrea”. M-a mângâiat pe cap și mi-a zis să nu mai fiu supărat că o să vorbească dânsul cu el.

După o zi sau două a venit împreună cu Sergiu și i-a spus: ”Pistrui al nostru, Bilă cum îi zicem noi, vrea să facă o poză cu tine. Îți este așa greu?”. În fine, am făcut poza, dar vreau să spun că în momentul ăla – când domnul Dichiseanu a venit cu Nicolaescu, nu știu, mă prinsese într-un moment de dezamăgire și am fost atât de supărat în poza aia. E singura poză pe care o am cu domnul Nicolescu și asta datorită domnului Dichiseanu.

Ca și copil, eu cel mai bine m-am înțeles cu domnul Dichiseanu și cu Vistrian Roman, tatăl meu din film, care nici el nu mai este printre noi. Nu sunt eu în măsură să spun cât a afectat dispariția lui Ion Dichiseanu, dar da, e ca o pagină ruptă dintr-o carte, o carte care nu e completă fără o pagină. Se simt imediat că lipsește ceva. Cred că așa este și pentru Ion Dichiseanu”, a spus Costel Băloiu, actorul care l-a interpretat pe Pistruiatul.

Festivalul de Teatru, Film și Muzică ”Ion Dichiseanu”

Cea de-a patra ediție a Festivalului de Teatru, Film și Muzică ”Ion Dichiseanu” va avea loc între 23 și 25 mai la Adjud – eveniment programat la Casa de Cultură ”Tudor Vornicu”. Programul festivalului cuprinde proiecții de film, spectacole de teatru, concerte live, expoziții de fotografii și lansări de albume muzicale.

Printre invitați speciali se numără artiști de renume precum Horațiu Mălăele, Marcel Iureș, Andi Vasluianu, Victoria Cociaș, Ioana Dichiseanu, Simona Florescu, Matilda Pascal Cojocărița, Alesis, Raoul, Laurențiu Damian, Magda Catone, Adrian Artene, Ion Catană, Dan Rădulescu, Ionuț Toader, Ion Haiduc.