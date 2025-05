Cum l-a așteptat Gabriela Cristea pe Tavi Clonda la întoarcerea de la Tempting Fortune: ”Ai uitat filtrele, doamnă”

La Kanal D este în plină desfășurare competiția Tempting Fortune România, unde participant a fost și Tavi Clonda. Însă, partenerul Gabrielei Cristea nu a mai suportat dorul de casă și a decis să părăsească show-ul. Acesta s-a întors acasă, iar la aeroport l-a așteptat soția sa. I-a oferit o primire călduroasă, însă Gabriela Cristea nu a scăpat nici de această dată de ochiul critic al internauților, care nu s-au abținut și au criticat-o imediat.

Tavi Clonda a luat o decizie neașteptată în ediția de sâmbătă, 24 mai, a emisiunii Tempting Fortune România, difuzată de Kanal D. Soțul Gabrielei Cristea a ales să părăsească show-ul filmat în junglă, gest care a luat prin surprindere atât colegii din competiție, cât și telespectatorii. Se pare că artistul era măcinat de dorul de casă, așa că a decis că cheltuiască din premiu cel mare pentru a-și asigura un bilet către România.

Așa cum spuneam, competiția Tempting Fortune România a ajuns la final pentru Tavi Clonda. Pus în fața unei tentații ce reprezenta un bilet către România, acesta a hotărât să dea 8.000 de euro din premiu și să se întoarcă acasă. Deși suma a fost mare, decizia artistului a fost susținută de colegi, care l-au înțeles.

Tavi Clonda și-a făcut rapid bagajele și a ajuns în România, iar la aeroport l-a așteptat Gabriela Cristea. Cei doi s-au bucurat de revedere și în mediul online a fost postat un clip cu întâlnirea lor. Ei bine, acest clip a fost intens analizat de internauți și nici de această dată Gabriela Cristea nu a scăpat de ochiul critic al acestora.

Mai exact, oamenii din mediul online au analizat atent imaginile și au luat-o în vizor pe Gabriela Cristea. Se pare că unii nu au fost prea mulțumiți de aspectul acesteia și i-au atras atenția, într-o notă ironică, la faptul că de această dată a uitat să folosească filtrele și s-a arătat naturală.

În clipul care a atras noi critici pentru Gabriela Cristea, Tavi Clonda a vorbit despre experiența sa la Tempting Fortune România și despre momentul în care a luat decizia de a se întoarce acasă.

„Sunt copleșit acum. Acum mi se pare că a fost frumos, că am ajuns acasă. N-a fost ușor, dar trecând peste toate lipsurile, că au fost toate la un loc, cel mai mult m-a doborât dorul de fetițe și de familie și de soție. Și am pus în balanță și n-am mai putut să nu accept tentația cu bietul de avion. Am căzut în tentație, ce să zic.

Da, am primit tentația cu biletul, da, și am cheltuit din banii echipei, cum popular o să cheltuie toată lumea, crede-mă că nu ai șanse. Adică e foarte, foarte complicat. Dar ce a fost foarte emoționant, nu știu dacă o să spun acum sau nu, declarațiile celor 11, care efectiv m-au încurajat. Ăla a fost cel mai frumos moment trăit acolo, când m-am sensibilizat rău de tot.

Toți m-au întrebat: putem să spunem și noi fiecare o părere și am zis da și au spus-o pe rând. Și a fost un moment fabulos. Unanimitatea au fost de acord cu faptul că pot să iau ce decizie consider eu și n-a fost niciunul împotrivă, n-a fost unul răutăcios. Sunt oameni deosebiți acolo și le țin pumnii și sper să se întoarcă cu bine toți”, a spus Tavi Clonda.