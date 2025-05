Tavi Clonda a plecat de la Tempting Fortune. Prima reacție după ce a renunțat la show-ul Kanal D

Tavi Clonda a luat o decizie neașteptată în ediția de sâmbătă, 24 mai, a emisiunii Tempting Fortune România, difuzată de Kanal D. Soțul Gabrielei Cristea a ales să părăsească show-ul filmat în junglă, gest care a luat prin surprindere atât colegii din competiție, cât și telespectatorii.

Cunoscut pentru apropierea de familie și pentru felul sincer în care își exprimă emoțiile, artistul nu a mai rezistat departe de cei dragi. Deși mai mulți concurenți au încercat să-l convingă să rămână, Tavi Clonda a fost hotărât: a luat biletul de avion la business class, în valoare de 8.000 de euro, și a redus premiul general cu încă 25.000 de euro, alegând să se întoarcă acasă, la soția și fetițele sale.

După ce a ieșit din competiție, Tavi a publicat un videoclip pe Facebook și a transmis un mesaj emoționant celor care l-au susținut și i-au înțeles decizia. Artistul a mărturisit că dorul de familie l-a copleșit și că, în ciuda premiului pus în joc, a ales să plece din junglă pentru a-și strânge din nou în brațe soția și fetițele.

„VA PUP, DRAGI PRIETENI! Mă bucur să vorbesc cu voi din nou… de la duș🙈😂 Sunt la hotel, proaspăt (foarte obosit) ieșit din junglă… Mai e puțin până când îmi strâng fetele în brațe…🤗 Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru susținere și pentru faptul că ați înțeles ce înseamnă să fii familist și să pui familia și nu banii pe primul loc! Am decis să plec de la show-ul Tempting Fortune, de dor, pentru iubire… Acest show incredibil mi-a readus aminte cât de important este să fim alături de cei dragi, să apreciem lucrurile simple, un duș, o periuță de dinți, o mâncare caldă, o mângâiere, o oglindă, un pat și o pernă sub cap… Nimic nu trebuie luat ca și când ne aparține, doar mintea și iubirea noastră… Restul sunt detalii… Acum mă bucur că mai sunt câteva ore și mă reunesc cu familia mea, cel mai frumos sentiment de pe pământ! Vă iubesc și ne vedem în România…”, a scris el.

În cadrul emisiunii, Tavi a explicat că cel mai greu i-a fost să stea departe de fetițele sale și că nu vrea să le mai lipsească, nici măcar pentru un premiu important:

„Problema este într-adevăr emoțională. Eu oricum am lăsat un mic gol fetițelor când am plecat, n-aș vrea să las golul ăla mai mare. Eu aș vrea să rămân, dar nu cred că mai pot! Sau mai pot, dar nu știu dacă mai vreau să pot! (…) E foarte greu pentru că competiția asta acum va începe cu adevărat și știu că voi pierde lucruri, dar din păcate o s-o văd la televizor. Fetelor, vin acasă!”