Gabriela Cristea a făcut anunțul trist, în timp ce Tavi Clonda e plecat la Tempting Fortune. Ce se întâmplă cu ea

Gabriela Cristea nu mai scapă de problemele de sănătate! În ultimele luni, fosta prezentatoare TV a ajuns de mai multe ori pe mâinile medicilor, iar acum se confruntă din nou cu stări de rău. Recent, a vedeta a oferit detalii despre momentele dificile prin care trecere. Situația este una delicată, mai ales că soțul ei, Tavi Clonda, este plecat pentru filmările emisiunii Tempting Fortune România.

Gabriela Cristea este foarte activă în mediul online și îi ține la curent pe internauți cu tot ce se întâmplă în viața ei. Soția lui Tavi Clonda împărtășește atât momentele frumoase, cât și pe cele mai puțin plăcute. De această dată, prezentatoarea TV a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

Tavi Clonda luptă pentru a câștiga premiul de la Tempting Fortune România, așa că Gabriela Cristea a rămas singură acasă și trebuie să se descurce cu toate treburile. Din nefericire, situația nu este una roz pentru că vedeta se confruntă din nou cu probleme de sănătate.

În ultimele luni, fosta prezentatoare TV a ajuns de mai multe ori la spital, iar starea ei nu este nici acum una bună. Recent, Gabriela Cristea a povestit că a fost diagnosticată cu laringită și este nevoită să facă o pauză vocală.

Gabriela Cristea a rămas acasă, dar nu se simte deloc bine. Fosta prezentatoare TV, care în urmă cu aproape două luni își anunța fanii că a ajuns pe patul de spital, se confruntă din nou cu probleme de sănătate.

„Buna dimineața de sâmbătă! Nu știu cum sunteți voi, eu când am o problemă de sănătate sunt tare tristă. Am laringită, deci pauză vocală. Ieri am tăcut și am făcut babka (n.red. cozonac cu origini evreiești), azi trebuie să tac și să fac o grămadă de treburi, inclusiv să merg cu Victoria la primul ei test pentru Cambridge.

Practic trebuie să-mi trăiesc emoțiile în tăcere. Am făcut aerosoli, dar până nu trec prin toate stările laringitei mai e ceva vreme. Pe nas am un plasture ca să respir mai bine”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.