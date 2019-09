Cum l-a umilit primarul ”Bosulică” pe un cântăreț de muzică populară

Scandal ca-n ”Las Fierbinți” la zilele unei comune din Bihor. Edilul și un interpret de muzică populară sunt actorii principali. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, cum l-a umilit primarul “Bosulică” Dumitru Munge pe solistul Adrian Bojan.

Adrian Bojan, un solist de muzică populară din Sânnicolau Român, județul Bihor, îl acuză pe primarul comunei, Dumitru Munge, că îi interzice, constant, să susțină reprezentații în comună, din simplul motiv că edilul preferă manelele, și nu folclorul.

(VEZI AICI: CUNOSCUTUL MANELIST A FOST TÂLHĂRIT CU UN BRICEAG LA O NUNTĂ: ”M-A AMENINȚAT CĂ MĂ OMOARĂ ȘI MI-A LUAT TOȚI BANII!”)

“Decât muzica ta folclorică, mai bine manele!”

Interpretul a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1, că oamenii din Sânnicolau Mare și-ar fi dorit ca el să cânte cu ocazia Zilelor Comunei, sărbătorite odată cu Ziua Limbii Române, pe 30 august, doar că a fost interzis.

Primarul Dumitru Munge l-a refuzat vehement pe solist, spunându-i că este un împătimit al manelelor și că muzica tradițională românească nu are ce căuta la festival.

“Decât muzica ta folclorică, mai bine manele, pentru că le înțeleg mai bine și pot juca cum vreau eu, în sat. Azi (n.r. 30 august) sunt boss!”, ne-a povestit Adrian Bojan că i s-ar fi adresat primarul.

(CITEȘTE ȘI: ”REGELE MANELELOR” A LUAT O DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ! MEDICII L-AU ANUNȚAT PE FLORIN SALAM CĂ…)

Interpretul de muzică populară ne-a mai dezvăluit și că Dumitru Munge are pretenția deplasată ca oamenii din comună să i se adreseze cu apelativul “boss”.

În cele din urmă, Zilele Comunei și Ziua Limbii Române s-au sărbătorit la Sânnicolau Român pe ritmuri de manele, care, cu siguranță, au fost savurate de edilul local.

Scandal și pe holurile Primăriei

Conflictul dintre cei doi durează de mai mulți ani. În iulie 2017, Adrian Bojan susține că a mers în audiență la primărie, dar Dumitru Munge l-a înjurat și a refuzat să îl primească.

“Așteptam în audienţă la Primărie pentru a discuta cu edilul PNL-ist Munge Dumitru Marin, în biroul căruia se aflau viceprimarul şi un consilier din comună. Motivul discuției urma să fie acela de a vedea dacă primarul a intrat în posesia unei cereri făcute de mine, referitor la solicitarea pe care ar fi putut să o facă Primăria pentru un post la Direcția de Sănătate Publică Bihor. Ușa biroului fiind deschisă, l-am auzit pe Munge întrebând deranjat: ‘Ce p&^ mea vrea Bojan ăsta?’, moment în care am intrat în birou, am încercat să înțeleg atitudinea primarului și am părăsit incinta cu un simplu ‘mulțumesc’”, spunea folcloristul acum doi ani.

(NU RATA, AICI: ”REGELE” ÎȘI ÎNSOARĂ FIUL LA DOAR 16 ANI! PRIMELE IMAGINI CU MIRESICA)

Deși Dumitru Munge a negat la vremea respectivă că a avut un limbaj neortodox față de Adrian Bojan, dar a recunoscut că le-a spus artistului și mamei sale că nu le datorează nimic pentru simplul fapt că nu l-au susținut în campania electorală.

Ziua limbii Române a fost sarbătorită la Zilele Comunei Sânnicolau -Român (31.08.2019) pe ritmuri de MANELE,punând accent pe balans și rupere de ,,bazin,coloană vertebrală",care trebuia defapt sărbatorită la adevarata ei valoare cu: recitaluri poetice și interpretări muzicale din folclorul nostru Românesc. Publicată de Sânnicolau Român pe Duminică, 1 septembrie 2019