Cum poți vizita Dubaiul în ianuarie 2026 cu doar 300 de euro. Plecarea este din București

De: roxana tudorescu 30/12/2025 | 20:40
Anul 2025 este pe sfârșite, iar mulți români au deja vacanțele planificate pentru 2026, de la bilete cumpărate până la cazări rezervate. Ei bine, dacă te numeri printre cei care vor să viziteze Orientul Mijlociu, trebuie să citești acest articol! 

Luxosul Dubai a ajuns în topurile preferințelor românilor și majoritatea aleg să meargă și a doua oară după ce s-au bucurat de el pentru prima dată. Mulți sunt cei care și-au pus Dubaiul pe lista destinațiilor de bifat în anul 2026. 

Ei bine, ai rămâne surprins să afli că în luna ianuarie 2026 poți da doar 300 de euro pe o vacanță aici, dacă ești norocos și pui bine la punct fiecare cheltuială. Dacă mergi pe varianta unui bilet dus-întors cu o companie low-cost și alegi doar rucsac, prețul variază între 200-250 de euro pentru un bilet. 

Dacă continui să ții bine de buzunare și alegi o cazare extrem de ieftină, cum ar fi un hostel în zone precum Deira, Bur Dubai sau Al Rigga, poți găsi paturi cu dormitor comun începând cu 20-25 de euro pe noapte. Dacă îți dorești o cameră privată, poți găsi în Deira, acolo unde cele mai ieftine pornesc aproximativ de la 35-50 de euro pe noapte. Prin urmare, ar însemna 100 de euro pentru 2 nopți. 

Vacanță de buget în Dubai
Vacanță de buget în Dubai

Astfel, presupunând că zborul a fost în jur de 220 de euro, un hostel ieftin a fost 20 de euro pe noapte (2 nopți) și adăugând și cheltuielile locale (metrou, mâncare ieftină, câteva intrări), ajungem la un total aproximativ de 350 de euro de persoană.  

Trebuie menționat că pentru a vă menține în această sumă trebuie să renunțați la bagajul de cală, cazările scumpe sau mâncarea scumpă. 

Tu ce zici? Ai merge în Dubai cu acest plan de vacanță? 

