Cum s-a fotografiat Alina Pușcaș, în vacanță, alături de o prietenă. Fanii au reacționat imediat: “Dacă se ia?”

Alina Pușcaș și-a impresionat fanii cu o fotografie făcută în vacanță. Prezentatoarea TV s-a pozat cu mâna pe burtica de bravidă a unei bune prietene, iar fanii au atenționat-o că este posibil, la rândul ei, să devină din nou însărcinată.

Alina Pușcaș se află într-o binemeritată vacanță, în Grecia. Chiar și în aceste condiții, nu-și neglijează conturile personale de socializare și ține permanent legăturii cu urmăritorii. Recent, și-a emoționat fanii cu o fotografie în care apare cu mâna pe burtica de gravidă a unei bune prietene, care a însoțit-o în sejur.

Prezentatoarea TV era super încântată de sarcină, mai ales că iubește foarte mult copiii. “Sarcină ușoară! Alina…dacă se ia?”, a scris o urmăritoare.

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au împreună trei copii

În vârstă de 35 de ani, moderatoarea emisiunii “Te cunosc de undeva!” are trei copii cu soțul ei, Mihai Stoenescu. S-a căsătorit cu partenerul ei în vara lui 2017.

A devenit mămică pentru a treia oară pe 3 august 2019, iar micuța Iris a venit pe lume în urma unei operații de cezariană.

“Operația a fost excelentă, deși îmi era foarte teamă, fiind la a treia cezariană. Nu am avut deloc durere post operație, nu am cerut calmante pentru că nu am avut de ce, lucru care m-a uimit, recunosc. Iris s-a născut cu aceeași greutate pe care au avut-o la naștere Alex și Melissa, adică 2,800 kilograme, este foarte bine”, a declarat la acea vreme Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu, mai au o fată și un băiat: Melissa și Alexandru. Actrița i-a dăruit primul copil soțului ei în august 2015 și tot în acea perioadă, ei s-au mutat împreună.