Adrian Minune, pe care l-am surprins pe un șezlong, alături de un prieten bun.

Adrian Minune s-a gândit, probabil, că este timpul să ia o pauză și să se ocupe puțin și de liniștea lui sufletească. Celebrul artist a plecat la mare pentru a se relaxa și a fost surprins de paparazzii CANCAN.RO pe litoral.

Relaxare maximă la plajă

Pentru că soarele era prea puternic, Adi Minune s-a adăpostit sub umbrelă, pe șezlong, și-a luat setul de table și, în compania unui prieten, a jucat minute în șir, fiind extrem de relaxat și bucurându-se de priveliștea de pe plajă. Dacă unele vedete nu renunță nici pe nisip la bijuteriile extravagante, Adrian Minune s-a afișat la șezlong fără lanțuri, ceasuri și brățări, dar a ales să poarte o pereche de ochelari de soare.

Vestitul manelist a purtat o pereche de pantaloni scurți cu alb și albastru și cu siguranță a fost remarcat de ceilalți turiști.

Soția lui Adrian Minune, operată în Turcia

Cine spune că atunci când ești cunoscut și ai bani nu ai niciun fel de problemă, greșește teribil. Recent, Adrian Minune s-a confruntat cu ceva probleme în familie, după ce soția lui Cati, a avut nevoie de o intervenție chirurgicală, în urma unor probleme de sănătate mai vechi. Din fericire, totul s-a terminat cu bine, iar celebrul manelist i-a anunțat pe toți cei care îl apreciază, prin intermediul unui live făcut pe Facebook, despre cele întâmplate.

”Doamna mea este bine acum și sunt fericit. Dumnezeu mai dă și după oamenii care sunt lângă tine. Live-ul acesta rămâne toată viața pentru toți cei care au fost lângă mine în timpul acesta. Sunt obosit, nespălat de două zile. Sunt fericit că este Cati a mea bine, ca nou nouță. O iubesc”, a spus Adrian Minune pe Facebook.

Ce mai mare sumă câștigată de Adrian Minune la un eveniment

Toată lumea știe că onorariul maneliștilor de top este unul destul de mare, iar Adrian Minune a confirmat acest lucru. Recent, manelistul a dezvăluit care a fost cea mai mare sumă pe care a câștigat-o pentru o cântare.

Se pare că este vorba despre 60.000 de euro, atât a primit într-o seară Adrian Minune pentru un eveniment la care a cântat în America, în anul 2002.

„A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari. Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro”, a declarat Adrian Minune.