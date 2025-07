Cum s-au cunoscut Marian Grozavu și Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025, de fapt: ”Am crezut că e clientă falsă!”

Marian Grozavu și Bianca Dan, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, au acceptat provocarea sezonului 9 de la Insula iubirii. cel mai dur test al fidelității. Încă de la primele ore de difuzare, cuplul a reușit să se facă remarcat și să intre în atenția telespectatorilor, însă puțini știu că bărbatul era însurat când și-a cunoscut viitoarea iubită.

Marian Grozavu și Bianca Dan formează unul dintre cuplurile curajoase din sezonul 9 de la Insula iubirii. Cei doi sunt împreună de 3 ani și au decis să participe la emisiune pentru a-și testa relația de iubire, dar și propriile limite. Încă de la începutul relației lor, cei doi nu au dus lipsă de provocări și probleme.

Prima întâlnire dintre Bianca Dan și Marian Grozavu a avut loc într-un club din București, în urmă cu 3 ani. Între cei doi a existat o chimie încă din primul moment, însă lucrurile nu și-au urmat tocmai cursul firesc. La vremea respectivă, concurentul de la Insula iubirii era însurat cu o canadiancă, ”detaliu” pe care inițial i l-a ascuns Biancăi.

În timpul emisiunii, acesta a mărturisit că nu ar fi avut niciun gând serios cu Bianca, crezând despre viitoarea sa iubită că este o clientă falsă a clubului. De altfel, în seara în care s-au cunoscut, bărbatul i-a oferit tinerei 500 de lei, bani pe care Bianca nu i-a refuzat.

„L-am văzut altceva! M-am învârtit până am ajuns la el. Eu te-am văzut un băiețel cumințel. Am zis că este un corporatist, are bani, ce-mi trebuie mie. În sinea mea am zis: „Mamă, ce am prins!”. Mi-a dat și bani în seara aia!’, a povestit Bianca în emisiune.